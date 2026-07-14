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Атакуващ халф се разбра с Наполи за нов договор

  • 14 юли 2026 | 12:48
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Атакуващ халф се разбра с Наполи за нов договор

Атакуващият полузащитник Антонио Вергара се е споразумял с италианския Наполи за подновяването на договора си с клуба, информира Sky Sport Italia. Контрактът ще осигури на 23-годишния футболист подобрена заплата, започваща от 1 милион евро на сезон. Новият договор на Вергара ще бъде до юни 2031 година. Полузащитникът беше на ръба да напусне Наполи под наем миналия сезон, но в крайна сметка получи водеща роля поради кризата с контузиите, която намали останалите опции в състава.

Официално: Алегри е новият треньор на Наполи
Официално: Алегри е новият треньор на Наполи
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Снимки: Gettyimages

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