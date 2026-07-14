Президентът на Наполи: УЕФА и ФИФА забогатяват на гърба на клубовете

Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис обяви, че смята да построи нов стадион за 70 000 зрители. Той говори на представянето на новия треньор на тима Масимилиано Алегри. Де Лаурентис нападна УЕФА и ФИФА, като заяви, че футболната структура ощетява клубовете.

"Няма голяма пропаст по отношение на футбола между Серия А и другите първенства, а по-скоро при законодателството в различнит едържави. Ние продължаваме да работив във футболен свят, който не е управляван от нас. Ние, клубовете, трябва да управляваме, но вместо това го правят институции, които забогатяват на нашите гърбове, а това важи и за много други първенства", заяви Де Лаурентис.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: «Calcio gestito da istituzioni che si arricchiscono sulle nostre spalle». E poi attacca UEFA e FIFAhttps://t.co/rS8xTnluB9 — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) July 14, 2026

"В Италия, както и в Англия, има някои клубове с определен статут. Но ако разгледаме балансите им, те често са на загуба дори да имат три или четири пъти по-големи приходи от нашите. В Европа ние сме кукли на конци на УЕФА и ФИФА, които забогатяват от нас. Дори не е възможно да погледнеш добре финансите им, за да ги разбереш", допълни той.

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