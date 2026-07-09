Мъри Стоилов взе в Гьозтепе бивш бранител на Левски и Лудогорец

Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе официално представи новото си попълнение Ноа Сонко Сундберг.

Гамбийският централен бранител, който е добре познат на българската публика от престоите си в Левски и Лудогорец, подписа договор с клуба от Измир за три години. Защитникът, роден в Швеция, пристига от гръцкия Арис (Солун).

Noah Sonko Sundberg Göztepe'mizde! 💛❤️



Kulübümüz, Gambiyalı savunma oyuncusu Noah Sonko Sundberg ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Noah Sonko Sundberg joins Göztepe! 💛❤️



Our club has signed Gambian defender Noah Sonko Sundberg on a 3-year contract.https://t.co/GDQ0Lf7L1y… pic.twitter.com/s6LEPbsBBO — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) July 9, 2026

С привличането на Сундберг, Гьозтепе вече има четири нови попълнения в лятната си селекция. Преди него към „жълто-червените“ се присъединиха нападателите Синклеър Армстронг и Андре Енрике, както и халфът Алекс Матос.

Основен приоритет за клуба обаче остава намирането на вратар. Гьозтепе продаде титулярния си страж Матеуш Лис на Лех (Познан) за 2 милиона евро и се раздели с втория си вратар Екрем Кълъчарслан. В момента единствената опция пред Станимир Стоилов е младият Арда Йозчимен, който се завърна от наем в Бандърмаспор.

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Българският специалист настоява нов вратар да се присъедини към тренировките в най-скоро време, за да може да участва в подготвителния лагер, който завършва на 26 юли.

Първоначалните преговори с иранския вратар Мохамед Халифе от Алуминиум Арак са пропаднали. Впоследствие клубът се е насочил към 20-годишния поляк Аксел Холевински, но той е отхвърлил офертата, предпочитайки да премине в Спарта (Прага). Въпреки че се обсъждат варианти с турски вратари, Стоилов и неговият щаб предпочитат страж от Европа.

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Освен това, наставникът е заявил желанието си да бъде привлечен и нов ляв бек, който да замени прекратилия кариерата си ветеран Исмаил Кьойбаши.

Междувременно инвестициите на Гьозтепе започват да дават резултати. Клубът ще получи 5,6 милиона евро от трансфера на бившия си нападател Емерсон. Той премина от френския Тулуза в английския Ипсуич Таун срещу 28 млн. евро плюс 3 милиона под формата на бонуси. Въпреки че не успя да се наложи като титуляр в Тулуза, Емерсон записа 28 мача и 6 гола в Лига 1, което му осигури трансфер във Висшата лига.

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