Гьозтепе: Мъри Стоилов получи невероятна оферта, която трудно се отказва

Спортният директор на Гьозтепе Иван Манце обяви пред турските медии, че наставникът на тима Станимир Стоилов е получил "невероятна оферта, която много мениджъри в Турция трудно биха отказали". Най-вероятно той говори за предложението на Фенербахче от преди месец.

В Турция: Станимир Стоилов отказа на Фенербахче

"Нашият мениджър Станимир Стоилов получи невероятна оферта. Според мен това беше оферта, която много мениджъри в Турция трудно биха отказали. Стоилов обаче избра да остане заради ангажираността си към Гьозтепе. Работим заедно от дълго време.

Той дойде тук, вярвайки в нашия проект, и продължава по пътя си със същата вяра днес. Това решение показва колко надежден и принципен човек е той", каза Менце.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google