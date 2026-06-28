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Мъри подсилва Гьозтепе с халф от Чемпиъншип

  • 28 юни 2026 | 14:58
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Мъри подсилва Гьозтепе с халф от Чемпиъншип

Отборът на Станимир Стоилов Гьозтепе продължава с пълна сила трансферната си дейност преди началото на новия сезон. След като вече си осигуриха услугите на Синлер Армстронг от Бристъл Сити и на Андре Енрике от бразилския Гремио, "жълто-червените" сега насочиха усилията си към подсилване на халфовата линия, съобщава "Фанатик".

Спартак (Варна) иска бранител на Гьозтепе
Спартак (Варна) иска бранител на Гьозтепе

Клубът от Измир е постигнал принципна договорка както с Шефилд Юнайтед, така и с 21-годишния полузащитник Алекс Матош. Младият футболист има договор с отбора от Чемпиъншип е до юни 2028 г. Очаква се трансферът да бъде официално обявен в най-скоро време след финалните разговори между страните.

Гьозтепе на Мъри с рекордни приходи
Гьозтепе на Мъри с рекордни приходи

През изминалия сезон Алекс Матош записа осем мача за Шефилд Юнайтед в Чемпиъншип, като престоя на терена общо 323 минути, но не успя да допринесе с гол или асистенция.

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