Мъри подсилва Гьозтепе с халф от Чемпиъншип

Отборът на Станимир Стоилов Гьозтепе продължава с пълна сила трансферната си дейност преди началото на новия сезон. След като вече си осигуриха услугите на Синлер Армстронг от Бристъл Сити и на Андре Енрике от бразилския Гремио, "жълто-червените" сега насочиха усилията си към подсилване на халфовата линия, съобщава "Фанатик".

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Клубът от Измир е постигнал принципна договорка както с Шефилд Юнайтед, така и с 21-годишния полузащитник Алекс Матош. Младият футболист има договор с отбора от Чемпиъншип е до юни 2028 г. Очаква се трансферът да бъде официално обявен в най-скоро време след финалните разговори между страните.

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През изминалия сезон Алекс Матош записа осем мача за Шефилд Юнайтед в Чемпиъншип, като престоя на терена общо 323 минути, но не успя да допринесе с гол или асистенция.

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