Гьозтепе на Мъри с рекордни приходи

Изминалият сезон в турската Суперлига може и да донесе разочарование на футболния терен за отбора и привържениците на Гьозтепе (Измир), но от гледна точка на финансите никога не е било по-добре, анализира днес Göztepeliler.Com.

Гьозтепе приключи на 6-о място в Суперлигата и пропусна за две точки участието в европейските турнири. След като завърши сезона и турската Суперлига обяви финансовите баланси, Гьозтепе може да се похвали с исторически доход от над 30 милиона евро, които ще влязат в хазната на клуба. В тази сметка влизат както приходите от ТВ-права и билети, така и от продажба на футболисти.

Сайтът прави проверка и на социалните мрежи, които са с отношение към Гьозтепе, където се виждат и доста мнения на фенове, притеснени от евентуалните нови летни изходящи трансфери. Преди продажбата на вратаря Матеуш Лис, който отиде в Лех (Познан) за 2 милиона евро и със „синьо-белите“ ще играе в Шампионската лига, стана ясно напускането на централния защитник Елитон Джордж, Филип Кръстев се контузи, а му свърши и преотстъпването, с клуба се разделиха още Угюр Каан Йълдъз и Екрем Кълъчарслан.

Гьозтепе обяви първите си два летни трансфера

Също така Гьозтепе планира да продаде нападателя Жуан, нигериецът Антъни Денис, както и универсалният Арда Окан Куртулан. Друг от нападателите – Джеферсон, пък ще отиде под наем за шест месеца в сръбския Партизан (Белград), което е било решено след привличането на бразилския нападател Андре Енрике от Гремио за 4+1 години. Също така е постигнато споразумение с Ноа Сонко Сундберг, който играе за Арис (Солун) за запълване на празнината в защитата, оставена от Елитоно, макар трансферът все още да не е обявен.

„Няма да се правят панически трансфери, скаутската мрежа на компанията „Спортс Репъблик“ работи активно и ще имаме нови попълнения. Също така имаме доверие, че нашият старши треньор Станимир Стоилов отново ще изгради боеспособен, а защо не и по-силен отбор?“, се казва в отговор на клуба до медията.

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