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Гьозтепе обяви първите си два летни трансфера

  • 19 юни 2026 | 20:20
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Гьозтепе обяви първите си два летни трансфера

Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, обяви първите си две летни попълнения, а също така и плановете за лятната подготовка. Първият летен трансфер се оказа на 22-годишния ирландски нападател Синклер Армстронг, който играе за Бристъл Сити в Чемпиъншип. "Жълто-червените" добавиха младия нападател към състава си, за да подсилят атакуващата си линия, но това не е единственото ново лице. Гьозтепе подписа договор за 4+1 години и с бразилския нападател Андре Енрике, който идва от Гремио (Порто Алегре). Роденият през декември 2001-а година е висок 189 см, а през тази календарна година все още не е вкарвал гол в 17 мача за „синьо-черните“.

Следващото попълнение би трябвало да е в защитата, но отново от бразилското първенство. Станимир Стоилов е одобрил 23-годишния десен бек Матео Понте. Той е уругваец и играе за Ботафого (Рио де Жанейро).

Сайтът „ajansspor” съобщава, че ръководството на отбора от Измир проучва условията на Понте и първоначално иска да добави уругвайския десен бек към състава си под наем с опция за закупуване. До момента през сезона младият футболист е изиграл 1450 минути в 21 мача за Ботафого, като е отбелязал 1 гол и е дал 1 асистенция.

Лятната подготовка на Гьозтепе ще стартира в началото на следващия месец. „Жълто-червеният“ отбор ще се събере в базата „Урла-Аднан Сувари“ на 1 юли. Под ръководството на старши треньора Станимир Стоилов, първият етап от тренировъчния лагер ще оцени физическото състояние на играчите и представянето им в предсезонната подготовка. След тренировките в Урла отборът от Измир ще пътува до чужбина за тренировъчен лагер и отново е избрана Словения. От 8-и юли те ще се преместят до езерото Блед в Словения, като контролните срещи ще станат ясни допълнително.

Вестник „Еге Телеграф“ подчертава, че целта и през новия сезон ще бъде класиране за европейските турнири. Станимир Стоилов пък започва своята четвърта кампания в клуба от Средиземноморието.

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