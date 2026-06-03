Решаващ ден за бъдещето на Влахович

Бъдещето на Душан Влахович в Ювентус ще бъде решено окончателно днес, твърди “Гадзета дело Спорт”. 26-годишният сръбски нападател и неговият баща Милош ще седнат на масата за финални преговори с Дамиен Комоли, Джорджо Киелини и Марко Отолини. Вариантите са два - или Влахович ще подпише днес нов договор с “бинаконерите”, или ще стане окончателно ясно, че след 27 дни ще напусне като свободен агент, тъй като договорът му ще изтече.

Според “Гадзета” ръководството на Юве ще предложи на Влахович същите условия като преди година, но този път те ще бъдат представени с ултиматум - или подписва още сега, или повече преговори няма да има. Офертата на клуба е за договор за една или две години с годишна заплата от 6 милиона евро плюс бонуси. Това е наполовина от настоящото възнаграждение на сърбина.

Рандал Коло Муани и Жан-Филип Матета са играчите, към които Ювентус гледа като алтернатива за подсилване на атаката на отбора.

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