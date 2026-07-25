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  3. Меси отново няма да играе в Мача на звездите, но този път ще се размине без наказание

Меси отново няма да играе в Мача на звездите, но този път ще се размине без наказание

  • 25 юли 2026 | 22:01
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Меси отново няма да играе в Мача на звездите, но този път ще се размине без наказание

звездата на Интер Маями Лионел Меси няма да бъде санкциониран за това, че ще пропусне тазгодишния Мач на звездите в Мейджър Лийг Сокър, за разлика от ситуацията преди година.

През миналия сезон аржентинският ас беше наказан за един мач, след като не взе участие в демонстративния двубой. Според информация на „Атлетик“, Меси отново няма да играе в мача, който тази година ще се проведе на 29 юли срещу сборен отбор от мексиканската лига.

Този път обаче отсъствието му е официално одобрено от ръководството на лигата. Причината е свързана с натоварената програма на аржентинеца и участието му във финала на Световното първенство.

Правилникът на МЛС предвижда, че всеки играч, който откаже участие в Мача на звездите без уважителна здравословна причина, може да бъде отстранен за една среща.

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Снимки: Gettyimages

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