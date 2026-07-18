Алварес е получил приятелски огън от Атлетико преди финала

Полемиката около бъдещето на Хулиан Алварес в Атлетико Мадрид далеч не е приключила, като близки до играча обвиниха клуба в умишлен опит да го дестабилизира преди финала на Мондиал 2026, където играчът трябва да играе с родната си Аржентина срещу актуалния европейски шампион Испания.

Според журналиста от ESPN, Лео Парадисо, който цитира източници от обкръжението на футболиста – като семейството му или агента му Фернандо Идалго – играчът е приел последните изявления на Мигел Анхел Хил Марин, изпълнителен директор на Атлетико, като „огромна липса на уважение“ и ход с „лоши намерения“. Спорът възниква поради факта, че коментарите са направени само 48 часа преди Хулиан Алварес да играе на финала на Мондиала за Аржентина срещу Испания.

Аржентинският журналист подчерта, че обкръжението на нападателя вярва, че мадридският клуб е действал целенасочено, за да разконцентрира играча в най-важния момент от кариерата му. Трябва да се припомни, че Хил Марин беше заявил, че Хулиан е „зле съветван“ – ясна нападка към неговия представител, което предполага, че отношенията между агента и клуба са сериозно влошени.

От своя страна Атлетико Мадрид се защитава с аргумента, че интервюто с изпълнителния им директор е обхванало различни теми, а не само бъдещето на играча, известен като Паяка. Клубът оправдава датата на интервюто с намерението да изрази гордостта си от това, че има девет финалисти на Световното първенство в съставите на Аржентина и Испания.

От Атлетико припомнят също, че именно Хулиан Алварес е повдигнал въпроса за бъдещето си по време на Световното първенство, когато отборът му вече е бил в надпреварата. Клубът изтъква, че изявленията на играча са направени в същия ден, в който Лионел Меси постигна исторически рекорд за „албиселесте“, засенчвайки частично постижението на най-голямата звезда на националния си отбор.

Ръководството на испанския клуб настоява, че не Атлетико е поставил темата на дневен ред, а самият играч, посъветван от своя агент, което е предизвикало медийна лавина.

Изявленията на Хил Марин бяха категорични по отношение на евентуален трансфер, затваряйки вратата за всякакви преговори, особено с Барселона.

„Не искаме да го продаваме. Няма да приемем оферта нито от 100 млн евро, нито от 150, нито от 200 млн. Нямам никакво съмнение, че Атлетико е идеалното място в света за Хулиан... и той няма да играе в Барселона през следващия сезон“, заяви изпълнителният директор в споменатото интервю.

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