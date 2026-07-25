Левски пренася настроението от европейската сцена в "Надежда"

Локомотив (София) и Левски се изправят един срещу друг тази вечер от 21:15 ч. в двубой от втория кръг на efbet Лига. Сблъсъкът на стадиона в квартал „Надежда“ ще бъде ръководен от главния съдия Никола Попов.

Момчетата на Любослав Пенев откриха новата кампания с реми (1:1) при тежкото гостуване на Ботев в Пловдив. В навечерието на днешния мач "червено-черните" се подсилиха с португалското попълнение Антонио Ейро, докато атаката на Ел Голеадор остава лишена от услугите на контузения Анте Аралица.

Хулио Веласкес: Отдава се прекалено голямо значение, че се играят два мача на седмица

От друга страна, Левски стартира у дома с победа 2:1 над Дунав, а в сряда нанесе важен удар на международната сцена, надделявайки с 1:0 над румънския Университатя Крайова в първия мач от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Поради тази причина наставникът Хулио Веласкес най-вероятно ще прибегне към промени с оглед на предстоящия решаващ реванш следващата седмица.

Любослав Пенев: Доволен съм от играта на момчетата

Задачата за Веласкес се усложнява допълнително от дългия списък с отсъстващи футболисти. Извън сметките за гостуването в "Надежда" поради различни причини остават Асен Митков, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре и Хуан Переа, Стипе Вуликич, Оливер Камдем и Мехди Мубарик.

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