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  3. Левски за Евертон Бала: Той не е Меси, не е Роналдо, не е Мбапе, обаче е незаменим за нас

Левски за Евертон Бала: Той не е Меси, не е Роналдо, не е Мбапе, обаче е незаменим за нас

  • 23 юли 2026 | 15:41
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От Левски използваха социалните мрежи, за да отбележат мач №100 на Евертон Бала със синята фланелка. Бразилецът изигра своя юбилеен двубой при минималния успех с 1:0 над Университатя (Крайова) в първата среща от втория квалификационен кръг на Шампионската лига.

Левски спечели първата битка с Университатя, но пропусна да вземе по-сериозна преднина
Левски спечели първата битка с Университатя, но пропусна да вземе по-сериозна преднина

Ето какво написаха от клуба:

"Той не е Меси, не е Роналдо, не е Мбапе. Той обаче е нашият Бала. И е незаменим за нас. Омагьоса ни още в първия си мач и така неусетно записа 100 двубоя със синия екип, в които се превърна в най-резултатния бразилец с 26 попадения!

Стана голмайстор през миналия сезон и бе с основна роля за титлата. Нашият Бала. Пожелаваме ти още безброй незабравими мигове със синия екип".

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