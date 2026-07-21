Любослав Пенев: Доволен съм от играта на момчетата

Старши треньорът на Локомотив (София) Любослав Пенев сподели първите си впечатления след равенството 1:1 с Ботев (Пловдив) в сблъсък от първия кръг на efbet Лига.

Ботев (Пд) и Локо (Сф) не успяха да се излъжат

"Доволен съм от играта на момчетата. Раздаване от началото до края. Една добра основа. Искаме още по-добре, но това бе един много добър мач за нас. Рано е, това е първи мач за първенството. Момчетата работят много сериозно и това, което виждам на тренировка, се получава и на мача. Трябва търпение и фокус", заяви Пенев.

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