Хулио Веласкес: Отдава се прекалено голямо значение, че се играят два мача на седмица

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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди двубоя от втория кръг на efbet Лига срещу Локомотив (София).

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"Нормален цикъл е това. Вероятно ще има играчи, които ще се завърнат след контузия, но ще изчакаме, за да видим кои ще вземат участие. Отдава се прекалено голямо значение на това, че се играят два мача на седмица. Трябва по-нормално да се говори. Вече всичко е тотално различно. Основната умора е в главата. Ако постоянно повтаряме, че се уморяваме от два мача на седмица, накрая ще си повярваш и наистина ще си уморен. В колкото повече турнири играеш, толкова по-добре сме си свършили работата", започна испанският специалист.

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"Локомотив е труден противник. Да видим на какъв терен ще изиграем мача. Трябва да се адаптираме без никакви извинения. Излизаме срещу отбор, който ще се опита да си спечели мача у дома. Мога да отлича периода, който Пенев имаше в Испания. Той остави изключителна следа. За мен той е пример за силен дух и жажда за живот. Щастлив съм да видя такива хора с подобен характер. Пожелавам му всичко най-добро. Утре ще се опитам да спечеля срещу него. Фен съм на Левски. Привърженик съм на отбора, който тренирам", добави още той.

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"Както ме познавате, не казвам кой ще играе и кой не. Имам респект към всички процеси и отбора. Трябва да се адаптираме към новото правило за футболист до 23 години. Не съм аз човекът, който да дава мнение и оценка на правилото.



Винаги ще се опитваме да играем по-добре. Утре е различен мач, но ние ще се опитаме да играем добре и да спечелим този мач. Имаме респект към съперника, който ще се опита да ни затрудни", завърши Веласкес.

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