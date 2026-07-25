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  3. Надъхват Ботев (Враца) с премии за успех срещу ЦСКА 1948

Надъхват Ботев (Враца) с премии за успех срещу ЦСКА 1948

  • 25 юли 2026 | 09:25
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Тодор Симов и компания ще имат сериозен стимул, за да откраднат повече от 1 точка от вицешампионите. Според запознати той и играчите му ще излязат за двойни премии на стадион "Витоша". Досега врачани имат само 1 успех над ЦСКА 1948 в София. И той бе с 1:0 по времето на Христо Янев.

Тимът под Околчица едва събра състав за първата среща с Черно море (1:1), но сега нещата са малко по-добре. Симов ще може да разчита отново на Антоан Стоянов сред титулярите, след като наказанието му изтече, пише "Мач Телеграф".

Това важи и за Владислав Найденов - Поршето. Той обаче най-вероятно ще бъде само резерва в Бистрица. Иначе Ботев не успя да си осигури други нови играчи за двубой, въпреки очакванията и желанията на Симов.

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