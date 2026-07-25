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ЦСКА 1948 посреща Ботев (Враца) с мисъл за Спартак (Търнава)

  • 25 юли 2026 | 07:28
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ЦСКА 1948 посреща Ботев (Враца) с мисъл за Спартак (Търнава)

ЦСКА 1948 и Ботев (Враца) се изправят един срещу друг в двубой от втория кръг на efbet Лига. Срещата на стадион "Витоша" е от 19:00 часа и ще бъде ръководена от Радослав Гидженов.

И двата отбора започнаха новия сезон с равенство. "Червените" наваксаха изоставане от 0:2 срещу Спартак (Варна) и си тръгнаха с точка от "Коритото", докато тимът на Тодор Симов се спаси от загуба срещу Черно море с гол в 95-ата минута.

Столичани обаче имат мач повече от своя съперник. Преди три дни момчетата на Александър Александров започнаха участието си в Лигата на конференциите с нулево реми при гостуването си на Спартак (Търнава) и имат всички шансове да продължат в следващия кръг на турнира. Със сигурност задаващият се сблъсък със словаците идния вторник е с по-голямо значение, но ЦСКА 1948 не може да си позволи да подцени врачани, които пък записаха много добри резултати в контролите по време на лятната подготовка.

ЦСКА 1948 си тръгна "сух" от Търнава и ще щурмува словаците в София
ЦСКА 1948 си тръгна "сух" от Търнава и ще щурмува словаците в София

Добрата новина за домакините е завръщането на нападателя Атанас Илиев, който трябваше да изтърпи наказание от края на миналия сезон.

В лагера на "зелените" със същата съдба са Антоан Стоянов и Владислав Найденов, които пропуснаха старта на кампанията.

7 ЦСКА 1948 1:0 Ботев (Враца)

ЦСКА 1948 - Ботев (Враца)

Начало: 19:00 часа
Съдия: Радослав Гидженов
Стадион: "Витоша", Бистрица

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