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Хичо: Левски е готов да изненада АЕК! Можех да играя в La Liga, но трансферът ми пропадна

  • 17 авг 2026 | 10:39
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Бившият футболист на Левски Николай Димитров – Хичо е специалният гост в новия епизод на FootballStorycast. В откровения разговор Хичо коментира предстоящия сблъсък на Левски с АЕК и шансовете на "сините" да влязат в основната фаза на Шампионска лига.

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"На терена парите наистина нямат никакво значение. АЕК може би ще влезе като фаворит, но според мен Левски е подготвен да ги изненада".

Хичо говори и за настоящия отбор на Левски при Хулио Веласкес, като откроява неговата ментална устойчивост, постоянство и доброто представяне на новите попълнения.

В епизода той се връща към най-силните моменти от собствената си кариера – дебюта в Шампионската лига на "Стамфорд Бридж", пробния период в Арсенал и срещите си с Арсен Венгер, както и за проваления му трансфер в Ла Лига.

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Бившият национал разказва откровено и за решенията, които днес би взел по различен начин, за огромните очаквания към младите футболисти и за необходимостта от повече търпение към тях.

Разговорът разкрива и любопитната история зад прякора "Хичо". Самият Николай Димитров разказва, че той му е бил даден от Ивелин Попов след тренировка:

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"След една тренировка се бях зализал настрани и приличах малко на Хитлер. Попето започна да вика: "Хитлер, Хитлер" и на галено стана "Хичо". След това дори спрях да се обръщам, когато някой ми казваше "Николай"".

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