Ясна е датата за теста на Никола Цолов с болид от Формула 1

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов ще направи първия си тест с автомобил от Формула 1 на 27 август на пистата „Имола“. Информацията все още не е потвърдена официално от Рейсинг Булс, но се появи в медии в Италия и Франция, които цитират източници от отбора.

Никола ще кара колата на Рейсинг Булс от сезон 2025 и целта му ще е да навърти поне 300 километра зад волана VCARB02, за да получи суперлиценз за Формула 1 и да участва в някоя от първите петъчни тренировки този сезон.

🚨 Nikola Tsolov will get his FIRST Formula 1 test at the end of this month! 🇧🇬



🏎️ Tsolov will drive the VCARB 02 at Imola, while Liam Lawson and Arvid Lindblad will run the VCARB 03 as part of Racing Bulls’ final filming day of the year.



(via. @JacopoRava04) #F1 pic.twitter.com/md8OlwPSSS — Everything Formula (@evrythngformu1a) August 13, 2026

Първият тест на Никола Цолов във Формула 1 е предвиден за края на месеца

Никола ще кара заедно с титулярните пилоти на Рейсинг Булс Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад, който ще участват в последния филмов ден на тима за годината. Двамата ще имат право да карат общо 200 километра на италианската писта с актуалния автомобил на отбора VCARB03.

По-рано тази година главният изпълнителен директор на Рейсинг Булс Петер Байер потвърди, че Никола, който е лидер в класирането във Формула 2, ще участва в ТРС тест за тима. ТРС е програмата, която дава възможност на младите пилоти да тестват с болиди от предишни сезони в хода на подготовката си за Формула 1.

Никола Цолов с най-много обиколки начело от началото на сезона във Формула 2

Доскоро правилото беше, че тестовете трябва да са с автомобили отпреди поне 2 години, но заради сериозната промяна в техническия правилник във Формула 1 за сезон 2026, сега в тези тестове могат да се използват и болиди от 2025 година – последните „граунд ефект“ коли в световния шампионат.

Един ден с Никола Цолов и Формула 4 на „Ред Бул Ринг“

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Снимки: Imago