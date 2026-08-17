Ясна е датата за теста на Никола Цолов с болид от Формула 1

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов ще направи първия си тест с автомобил от Формула 1 на 27 август на пистата „Имола“. Информацията все още не е потвърдена официално от Рейсинг Булс, но се появи в медии в Италия и Франция, които цитират източници от отбора.
Никола ще кара колата на Рейсинг Булс от сезон 2025 и целта му ще е да навърти поне 300 километра зад волана VCARB02, за да получи суперлиценз за Формула 1 и да участва в някоя от първите петъчни тренировки този сезон.
Първият тест на Никола Цолов във Формула 1 е предвиден за края на месеца
Никола ще кара заедно с титулярните пилоти на Рейсинг Булс Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад, който ще участват в последния филмов ден на тима за годината. Двамата ще имат право да карат общо 200 километра на италианската писта с актуалния автомобил на отбора VCARB03.
По-рано тази година главният изпълнителен директор на Рейсинг Булс Петер Байер потвърди, че Никола, който е лидер в класирането във Формула 2, ще участва в ТРС тест за тима. ТРС е програмата, която дава възможност на младите пилоти да тестват с болиди от предишни сезони в хода на подготовката си за Формула 1.
Никола Цолов с най-много обиколки начело от началото на сезона във Формула 2
Доскоро правилото беше, че тестовете трябва да са с автомобили отпреди поне 2 години, но заради сериозната промяна в техническия правилник във Формула 1 за сезон 2026, сега в тези тестове могат да се използват и болиди от 2025 година – последните „граунд ефект“ коли в световния шампионат.
Един ден с Никола Цолов и Формула 4 на „Ред Бул Ринг“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago