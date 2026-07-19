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Хорхе Падиля, Селсо Сидни и Асен Дончев пропускат гостуването на Черно море на Ботев (Враца)

  • 19 юли 2026 | 09:01
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Хорхе Падиля, Селсо Сидни и Асен Дончев пропускат гостуването на Черно море на Ботев (Враца)

Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи група от 22 футболисти за гостуването на Ботев (Враца) от 1-вия кръг на efbet Лига. От нея заради контузия отпаднаха Хорхе Падиля и Селсо Сидней.

Първи тест за Ботев (Враца) и Черно море през новия сезон
Първи тест за Ботев (Враца) и Черно море през новия сезон

Последният получи травма на последната тренировка на "моряците" преди отпътуването на тима за Враца. Аут за срещата е и Асен Дончев, а последното ново попълнение на варненци – Идрис Бунаас, все още няма права за участие в първенството.

В групата на Черно море за мача са Кристиан Томов, Антоан Манасиев, Живко Атанасов, Емануил Няголов, Лучано Скуадроне, Венцислав Керчев, Георги Венциславов, Жоао Бандаро, Ертан Томбак, Мартин Банев, Александър Тодоров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Васил Панайотов, Давид Телеш, Кристиан Михайлов, Петър Андреев, Николай Златев, Мигел Барандаш, Мохамед Аши, Георги Лазаров и Александър Колев.

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