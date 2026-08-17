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Арда ще се опита да продължи с добрите резултати, а Локомотив търси своя първи успех

  • 17 авг 2026 | 08:00
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Арда ще се опита да продължи с добрите резултати, а Локомотив търси своя първи успех

Отборите на Арда (Кърджали) и Локомотив (София) се изправят един срещу друг в двубой от петия кръг на efbet Лига. Мачът стартира в 21:15 часа с първия съдийски сигнал на Радослав Гидженов.

Двата тима се намират в доста различна моментна форма, което се вижда от резултатите. Домакините от Кърджали имат седем точки след две победи, едно равенство и само едно поражение. Футболистите на Александър Тунчев успяха да надиграят с 2:0 Дунав в Русе в мач от последния кръг от шампионата.

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От друга страна, "червено-черните", водени от Любослав Пенев, имат доста трудно начало в първенството. Локомотив има едва две точки в своя актив, които дойдоха срещу Ботев (Пловдив) и Славия. В последния кръг тимът бе надигран от ЦСКА 1948.

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В дните преди мача от "железничарите" успяха да се подсилят с нигерийския краен бранител - Дейвид Огага.

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Интересен факт е, че в последните пет мача между двата отбора футболистите на Локомотив (София) нямат победа. Две равенства и три успеха за Арда (Кърджали).

АРДА - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ)

Стадион: "Арена Арда", Кърджали
Главен съдия: Радослав Гидженов
Начало: 21:15 часа

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