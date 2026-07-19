11-те на Ботев (Враца) и Черно море

Станаха ясни стартовите състави на Ботев (Враца) и Черно море, които излизат в мач от първия кръг на efbet Лига.

Наставниците на двата тима - Тодор Симов и Илиан Илиев, заложиха съответно на 9 и 7 български футболисти при избора на единайсеторки.

БОТЕВ (ВРАЦА) - ЧЕРНО МОРЕ

БОТЕВ (ВРАЦА): 94. Орлинов, 3. Санянг, 4. Горанов, 6. Кичуков, 9. Генов, 12. Юруков, 24. Смоленски, 36. Стоев, 79. Петков, 81. Хаджи, 88. Боянов

ЧЕРНО МОРЕ: 81. Томов, 3. Атанасов, 5. Скуадроне, 13. Няголов, 37. Керчев, 71. Панайотов, 24. Телеш, 39. Златев, 7. Барандаш, 11. Аши, 20. Колев

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