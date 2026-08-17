Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)
  3. Луканов: Искаха да ни убият, но не ни се умираше

Луканов: Искаха да ни убият, но не ни се умираше

  • 17 авг 2026 | 00:23
  • 231
  • 0

Наставникът на Дунав Русе Емануел Луканов даде мнението си след успеха с 2:1 над Локомотив Пловдив в мач от петия кръг на efbet Лига.

Дунав смълча "Лаута"! Пропадането на Локомотив (Пд) е видимо
Дунав смълча "Лаута"! Пропадането на Локомотив (Пд) е видимо

„Искам да поздравя момчетата – те са главните виновници за този успех. Труден терен срещу силен противник. Без характер няма как да постигнеш победа, а ние го показахме. Ако има проблеми вътре в отбора, няма как да направиш такъв обрат на този терен. Показахме характер и момчетата демонстрираха, че не искат да губят мача. Трябва да оправим някои неща. Допускаме ранен гол и даваме инициативата на противника. Искаха да ни убият футболно, но на момчетата не им се умираше“, заяви Луканов.

Душан Косич: Трябва да вдигнем главите и да бъдем по-добри
Душан Косич: Трябва да вдигнем главите и да бъдем по-добри

„Променихме тактически нещата, вкарахме нападател и остър футболист отдясно. Поехме риск, защото бяхме дисбалансирани от тактическо естество, но направихме обрата и успяхме да го задържим“, добави наставникът на Дунав.

„С тази програма посрещнахме четирите лидера, а сега имаме два мача на чужд терен. Не знам по какъв начин, но имахме нужда от тези три точки. Дори да не загубим този мач, бавно и точка по точка да трупаме актив, който със сигурност ще помогне от психологическо естество. Подготовката за следващия мач тогава е съвсем по различен начин.

Искам напрежението да остане и да играем така, както завършихме този мач. Аз гледам моя отбор. Проблемите в другите тимове нека те да си ги решават. В последната тренировка двама наши футболисти се сблъскаха, имаме липсващи. Всеки да си гледа собствените проблеми и да ги решава“, завърши Емануел Луканов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Драматичен успех за Монтана

Драматичен успех за Монтана

  • 16 авг 2026 | 22:05
  • 1161
  • 0
Локомотив (ГО) излъга Спартак в Плевен

Локомотив (ГО) излъга Спартак в Плевен

  • 16 авг 2026 | 22:01
  • 1511
  • 2
Централен защитник донесе трите точки за Янтра в Добрич

Централен защитник донесе трите точки за Янтра в Добрич

  • 16 авг 2026 | 21:57
  • 1369
  • 10
Интересни резултати от днешния ден във Втора лига

Интересни резултати от днешния ден във Втора лига

  • 16 авг 2026 | 21:47
  • 24384
  • 9
Янев каза какво иска от Иту и заяви: По-добро начало не можем да искаме от него

Янев каза какво иска от Иту и заяви: По-добро начало не можем да искаме от него

  • 16 авг 2026 | 21:30
  • 12765
  • 32
Гигант срази дубъла на Ботев (Пловдив)

Гигант срази дубъла на Ботев (Пловдив)

  • 16 авг 2026 | 21:27
  • 927
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Дунав смълча "Лаута"! Пропадането на Локомотив (Пд) е видимо

Дунав смълча "Лаута"! Пропадането на Локомотив (Пд) е видимо

  • 16 авг 2026 | 23:13
  • 29998
  • 108
Десет от ЦСКА “смляха” Ботев (Враца) за най-голямата победа в първенството, дебютант с две асистенции и червен картон

Десет от ЦСКА “смляха” Ботев (Враца) за най-голямата победа в първенството, дебютант с две асистенции и червен картон

  • 16 авг 2026 | 20:54
  • 103004
  • 337
Янев каза какво иска от Иту и заяви: По-добро начало не можем да искаме от него

Янев каза какво иска от Иту и заяви: По-добро начало не можем да искаме от него

  • 16 авг 2026 | 21:30
  • 12765
  • 32
Арсенал разпиля Манчестър Сити в дебюта на Мареска и взе първия трофей

Арсенал разпиля Манчестър Сити в дебюта на Мареска и взе първия трофей

  • 16 авг 2026 | 18:55
  • 47558
  • 98
Десетима от Ланс шокираха ПСЖ за исторически триумф

Десетима от Ланс шокираха ПСЖ за исторически триумф

  • 16 авг 2026 | 23:40
  • 12192
  • 7
Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки

Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки

  • 16 авг 2026 | 16:53
  • 31085
  • 38