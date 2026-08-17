Луканов: Искаха да ни убият, но не ни се умираше

Наставникът на Дунав Русе Емануел Луканов даде мнението си след успеха с 2:1 над Локомотив Пловдив в мач от петия кръг на efbet Лига.

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„Искам да поздравя момчетата – те са главните виновници за този успех. Труден терен срещу силен противник. Без характер няма как да постигнеш победа, а ние го показахме. Ако има проблеми вътре в отбора, няма как да направиш такъв обрат на този терен. Показахме характер и момчетата демонстрираха, че не искат да губят мача. Трябва да оправим някои неща. Допускаме ранен гол и даваме инициативата на противника. Искаха да ни убият футболно, но на момчетата не им се умираше“, заяви Луканов.

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„Променихме тактически нещата, вкарахме нападател и остър футболист отдясно. Поехме риск, защото бяхме дисбалансирани от тактическо естество, но направихме обрата и успяхме да го задържим“, добави наставникът на Дунав.

„С тази програма посрещнахме четирите лидера, а сега имаме два мача на чужд терен. Не знам по какъв начин, но имахме нужда от тези три точки. Дори да не загубим този мач, бавно и точка по точка да трупаме актив, който със сигурност ще помогне от психологическо естество. Подготовката за следващия мач тогава е съвсем по различен начин.

Искам напрежението да остане и да играем така, както завършихме този мач. Аз гледам моя отбор. Проблемите в другите тимове нека те да си ги решават. В последната тренировка двама наши футболисти се сблъскаха, имаме липсващи. Всеки да си гледа собствените проблеми и да ги решава“, завърши Емануел Луканов.

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