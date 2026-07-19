Тодор Симов: Хубаво е, когато не губиш, а не си играл добре

Наставникът на Ботев (Враца) Тодор Симов беше доволен след равенството 1:1 с тима на Черно море.

Черно море изпусна победата над Ботев (Враца) в последната секунда

„Абсолютно равностоен мач. Първото полувреме липсваха повечето голови ситуации. Имаше грешки от двата отбора. Най-хубавото нещо е, когато не играеш добре, че не губиш. Мога да отлича характера на моите футболисти. Не се отказаха до последно. Цяла подготовка тренираме с 14 души. Днес имахме само две смени. Надявам се в близките дни да вземем нови попълнения. Труден тренировъчен процес провеждаме. Резултатът от днешния мач ни повлия положително“.

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