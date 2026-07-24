Челси уреди френски национал от Кристъл Палас

Челси на практика уреди привличането на централния защитник на Кристъл Палас Максенс Лакроа, съобщава журналистът Дейвид Орнстийн.

Френският национал ще премине на "Стамфорд Бридж" за сумата от 52 милиона паунда (около 60 млн. евро) и ще подпише договор за шест години - до 2032 г. Очаква се днес Лакроа да премине задължителните медицински прегледи, преди да подпише контракта си.

🚨 Maxence Lacroix set for medical today before joining Chelsea from Crystal Palace. ~£52m deal being finalised⁠. 26yo centre-back to sign #CFC contract until June 2032⁠. Chibuike Nwaiwu among alternative #CPFC options to Chrislain Matsima @TheAthleticFC https://t.co/pcDRsZHaNu — David Ornstein (@David_Ornstein) July 24, 2026

Лакроа беше основна фигура в стартовия състав на Кристъл Палас през миналия сезон, като записа 55 мача във всички турнири, в които отбеляза 3 гола и направи 3 асистенции. Той изигра пълни 90 минути при победата с дузпи над Ливърпул за „Къмюнити Шийлд“ през август, както и при успеха с 1:0 над Райо Валекано във финала на Лигата на конференциите, с който Палас спечели първия си европейски трофей.

Палас привлече Лакроа от германския клуб Волфсбург през август 2024 г., като германският клуб също ще получи сериозна сума заради клаузата, която имат "вълците" за 10-15 % от следваща продажба на футболиста.

Челси и Кристъл Палас преговарят за още един защитник

Силните изяви на 26-годишния Лакроа му спечелиха място в състава на Франция за Световното първенство. Той записа три участия на турнира, включително срещу Англия в мача за третото място.

Челси вече привлече с рекордна сума крилото Морган Роджърс от Астън Вила за 117 млн. паунда. Възможно е да има и нова сделка с Кристъл Палас, като "сините" от Лондон търсят нов отбор на бранителя си Аксел Дисаси.

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Снимки: Imago