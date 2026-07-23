Челси напредва в преговорите за Лакроа

Защитникът на Кристъл Палас и френския национален отбор Максенс Лакроа е близо до преминаване в Челси, съобщи Фабрицио Романо.

Според информацията „сините“ от Лондон водят активни преговори с Кристъл Палас. Самият футболист вече е дал съгласието си да се присъедини към тима от "Стамфорд Бридж". В Челси са уверени в постигането на споразумение за трансфера на френския национал. Двата клуба са в директен контакт, за да намерят решение, което да удовлетвори всички страни и да финализира сделката.

Челси и Кристъл Палас са близо до споразумение за френски национал

Кристъл Палас иска да получи за Лакроа повече от 65-те милиона евро, които Тотнъм плати на Брайтън за централния защитник Ян Пол ван Хеке през лятото.

Лакроа е на 26 години. През изминалия сезон французинът взе участие в 55 мача във всички турнири на клубно ниво, в които се отличи с три гола и три асистенции. Настоящият му договор с Палас е до лятото на 2029 година.

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Снимки: Gettyimages