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Челси и Кристъл Палас преговарят за още един защитник

  • 23 юли 2026 | 18:35
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Челси и Кристъл Палас преговарят за още един защитник

От Кристъл Палас са започнали разговори с колегите си от Челси за привличането на Аксел Дисаси, информира “Телеграф”. Преговорите между двата клуба се водят паралелно с тези за Максенс Лакроа, който е основна трансферна цел за отбраната на “сините”. “Орлите” са се насочили към французина, след като първоначално проявяваха интерес към английския национал Трево Чалоба, но той се приближава към италианския Комо. Дисаси е част от Челси от 2023 година, когато за него бяха платени 45 милиона евро, но така и не успя да се наложи в тима. Той бе последователно пращан под наем в Астън Вила и Уест Хам, където се представи по-добре. В момента Дисаси е оценяван на около 15 милиона евро.

Челси иска 20 млн. евро от Рома за Дисаси
Челси иска 20 млн. евро от Рома за Дисаси
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Снимки: Gettyimages

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