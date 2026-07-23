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Астън Вила обяви привличането на Гарначо

  • 23 юли 2026 | 16:57
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Астън Вила обяви привличането на Гарначо

Астън Вила привлече Алехандро Гарначо от Челси. Бирмингамци взимат аржентинеца под наем до края на сезона. В договора има задължителна клауза за закупуване, която влиза в сила при лесно постижими условия. Гарначо ще играе с номер 17 в новия си клуб - номер, който носеше в Манчестър Юнайтед и в осемте си мача за Аржентина.

Според “Скай Спортс” лондончани искаха около 42 милиона лири за играча, като това е близо до сумата, за която той бе привлечен от Манчестър Юнайтед миналото лято. Гарначо си тръгна от “Олд Трафорд” в търсене на повече игрово време, но не го получи в Челси. Сега той се надява това да се случи на “Вила Парк”.

Клаузата, с която Вила го взима, е задължителна, но не съвсем. Миналия сезон бирмингамци взеха по този начин Харви Елиът от Ливърпул, но го върнаха на “Афийлд”. Той трябваше да играе в десет мача във всички турнири, за да влезе в сила клаузата. Унай Емери умишлено не го пускаше и футболистът взе участие в девет мача. Челси имаше подобна ситуация с Джейдън Санчо, като платиха 5 милиона лири наказателна такса, за да го върнат на Манчестър Юнайтед.

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