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Челси осъществи рекорден трансфер, но няма да спира, сега иска звезда от Световното

  • 23 юли 2026 | 16:18
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Челси осъществи рекорден трансфер, но няма да спира, сега иска звезда от Световното

От Челси са фаворити за привличането на големия талант на Байер Леверкузен Карим Алайбегович, информира “Телеграф”. 18-годишният босненец впечатли с представянето си на Световното първенство, където вкара и един гол в груповата фаза срещу Катар и е оценяван на около 30 милиона паунда. От “Стамфорд Бридж” се опитват бързо да придвижат преговорите с “аспирините”, тъй като интерес към таланта има и от страна на Ювентус. През миналия сезон той записа 13 гола и 4 асистенции в 44 двубоя.

Трансферът е факт: Челси привлече Морган Роджърс за рекордна сума
Трансферът е факт: Челси привлече Морган Роджърс за рекордна сума

“Сините” за поредна година обновяват сериозно своя състав с идването на новия мениджър Чаби Алонсо. Те вече привлякоха Морган Роджърс за впечатляващите почти 140 милиона евро от Астън Вила, Марко Палестра от Аталанта и Жовани Кенда от Спортинг (Лисабон). В момента за първи избор на върха на атаката е смятан Жоао Педро, а на Николас Джаксън и Алехандро Гарначо се търсят нови отбори. Не е ясно каква ще е съдбата на Лиъм Делап, който бе привлечен едва преди година, но направи доста противоречива кампания с екипа на лондончани.

Челси е дал близо 300 милиона за юноши на Манчестър Сити
Челси е дал близо 300 милиона за юноши на Манчестър Сити
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Снимки: Gettyimages

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