Челси и Кристъл Палас са близо до споразумение за френски национал

Челси и Кристъл Палас се приближават към постигането на споразумение за трансфера на Максенс Лакроа, информира “Дейли Мейл”. Собствениците на двата клуба - Бехдад Егбали на “сините” и Стив Париш на “орлите” са били в Ню Йорк за финала на Световното първенство, след което са провели среща относно сделката. Лакроа бе част от състава на Дидие Дешан на Мондиал 2026.

Лакроа: Трябваше да сме по-стабилни в защита

До момента от “Стамфорд Бридж” са предложили 55 милиона паунда, а от “Селхърст Парк” настояват за 60 милиона, но медиите са на мнение, че в крайна сметка компромис ще бъде постигнат и сделката ще бъде завършена в следващите дни. 26-годишният футболист е виждан като важна част от отбранителната тройка, която новият мениджър Чаби Алонсо ще изгражда, тъй като очакванията са “сините” да играят с трима в отбрана и халф-бекове. Лакроа струваше на Кристъл Палас едва 18 милиона при трансфера му от Волфсбург преди две години, но силните му изяви в Англия и европейските турнири са вдигнали значително исканата сума.

В Челси пък очакват да се разделят с Трево Чалоба, който е обект на интерес от страна на Комо, макар че бе част от националния отбор на “трите лъва” на Световното първенство. В същото време Тосин Адарабиойо най-вероятно ще остане в отбора. Купувач се търси още на Аксел Дисаси, който така и не можа да се наложи в тима.

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Снимки: Gettyimages