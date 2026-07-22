Трансферът е факт: Челси привлече Морган Роджърс за рекордна сума

Челси официално потвърди привличането на крилото Морган Роджърс от Астън Вила. Договорът на английския национал с клуба от "Стамфорд Бридж" е до 2033 г.

По-рано медиите информираха, че „сините“ от Лондон ще заплатят за Роджърс сума от 117 млн. паунда, равняващи се на 137 млн. евро. Тази покупка се превръща в най-скъпата в цялата история на Челси.

Предишният рекорд принадлежеше на халфа Енцо Фернандес, за когото бяха платени 121 млн. евро.

През изминалия сезон Роджърс изигра 55 мача за Астън Вила във всички турнири, в които отбеляза 14 гола и направи 12 асистенции.

„Толкова съм развълнуван“, каза Роджърс. „За мен Челси е най-големият клуб в Лондон и клуб, на който винаги съм се възхищавал, още от дете.“

„Наистина съм развълнуван от проекта с новия мениджър, от играчите, които имаме, и от посоката, в която се е насочил клубът. Ето защо съм тук и нямам търпение да започна", добави нападателят.

Английският национал вече е и най-скъпият английски футболист. Той остави след себе си в класацията Елиът Андерсън, за когото Манчестър Сити плати наскоро на Нотингам Форест 116 млн. паунда.

Роджърс ще се присъедини към Челси след предсезонното турне в Австралия и Азия.

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