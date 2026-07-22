Ето защо Модрич реши да остане в Милан за още един сезон

Дългата неяснота около бъдещето на халфа Лука Модрич в Милан е на път да приключи и през следващите дни той ще подпише нов договор с клуба за още един сезон при същата годишна заплата от 3,5 млн. евро.
Модрич ще остане в Милан, но не и в националния отбор на Хърватия
От „Гадзета дело спорт“ разкриват причините, поради които 40-годишният ветеран все пак е решил да остане на „Сан Сиро“ за още една кампания. Според изданието капитанът на Хърватия не иска краят на кариерата му на клубно ниво да бъде запомнен с пропуснатото класиране за Шампионската лига с екипа на „росонерите“. Ето защо той се надява да направи по-успешен сезон с отбора. Също така Модрич е заинтригуван от възможността да добави в богатата си колекция от трофеи този в Лига Европа, след като именно Милан е един от големите фаворити за триумф в турнира. Не на последно място, семейният фактор също е изиграл важна роля, тъй като на съпругата му Ваня и трите им деца Ивано, Ема и София им харесва животът в Милано.
През миналия сезон Модрич изигра общо 37 мача за „росонерите“, в които се отчете с два гола и три асистенции.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages