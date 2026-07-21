Модрич ще остане в Милан, но не и в националния отбор на Хърватия

Халфът на Милан Лука Модрич е на финалната права в преговорите си с клуба относно оставането му на “Сан Сиро”, съобщава Джанлука Ди Марцио.

Двете страни са се споразумели да подновят изтеклия договор на 40-годишния полузащитник с още един сезон и така той ще има възможността да играе под ръщоводството на новия наставник Рубен Аморим. През миналата кампания ветеранът беше сред ключовите футболисти в състава на Масимилиано Алегри, като записа общо 37 мача с два гола и три асистенции.

🚨💣 BREAKING: Luka Modric is STAYING at AC Milan next season!



NO RETIREMENT.



HE IS RENEWING HIS CONTRACT! @DiMarzio pic.twitter.com/zKWsub0TkK — Madrid Zone (@theMadridZone) July 20, 2026

Междувременно, Модрич възнамерява да приключи дългогодишната си кариера в националния тим на Хърватия, за който има 202 двубоя с 29 попадения и 32 голови паса. Според местното издание “Германияк” и “Гадзета дело спорт” идеята е сблъсъкът от Лигата на нациите с новия световен шампион Испания на 6 октомври в Полюд да бъде последният за капитана на “ватрените” с техния екип.

🚨 BREAKING: Luka Modrić will RETIRE from international football in October.



Decision made.



Croatia vs Spain will be his LAST game for Croatia. @Gazzetta_it pic.twitter.com/j2O5cn2xmT — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 21, 2026

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Снимки: Gettyimages