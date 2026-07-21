Модрич ще остане в Милан, но не и в националния отбор на Хърватия

Халфът на Милан Лука Модрич е на финалната права в преговорите си с клуба относно оставането му на “Сан Сиро”, съобщава Джанлука Ди Марцио.
Двете страни са се споразумели да подновят изтеклия договор на 40-годишния полузащитник с още един сезон и така той ще има възможността да играе под ръщоводството на новия наставник Рубен Аморим. През миналата кампания ветеранът беше сред ключовите футболисти в състава на Масимилиано Алегри, като записа общо 37 мача с два гола и три асистенции.
Междувременно, Модрич възнамерява да приключи дългогодишната си кариера в националния тим на Хърватия, за който има 202 двубоя с 29 попадения и 32 голови паса. Според местното издание “Германияк” и “Гадзета дело спорт” идеята е сблъсъкът от Лигата на нациите с новия световен шампион Испания на 6 октомври в Полюд да бъде последният за капитана на “ватрените” с техния екип.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages