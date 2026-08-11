Борислав Стойчев: Момчетата реагираха мъжки

Наставникът на Янтра (Габрово) Борислав Стойчев поздрави момчетата си след успеха с 3:2 над Монтана, дошъл в добавеното време на срещата.

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„Доста отворен двубой се получи. Имахме нашите ситуации. Мисля, че заслужено поведохме. Момчетата реагираха доста отговорно. Изглеждахме по-добре от предишните мачове. Не се предадохме. Похвала за момчетата, които искаха до края победата. Трябва да се подобряваме във всяко едно отношение. Само с победи можем да зарадваме феновете, което е нормално. Имахме доста разговори през седмицата. Момчетата реагираха доста мъжки. Аз съм позитивни настроен и се надявам да изглеждаме още по-добре. Няма лесен двубой“.

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