Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Янтра (Габрово)
  3. Борислав Стойчев: Момчетата реагираха мъжки

Борислав Стойчев: Момчетата реагираха мъжки

  • 11 авг 2026 | 22:17
  • 1553
  • 0

Наставникът на Янтра (Габрово) Борислав Стойчев поздрави момчетата си след успеха с 3:2 над Монтана, дошъл в добавеното време на срещата.

Късна драма в Габрово! Янтра надви Монтана в голов трилър
Късна драма в Габрово! Янтра надви Монтана в голов трилър

„Доста отворен двубой се получи. Имахме нашите ситуации. Мисля, че заслужено поведохме. Момчетата реагираха доста отговорно. Изглеждахме по-добре от предишните мачове. Не се предадохме. Похвала за момчетата, които искаха до края победата. Трябва да се подобряваме във всяко едно отношение. Само с победи можем да зарадваме феновете, което е нормално. Имахме доста разговори през седмицата. Момчетата реагираха доста мъжки. Аз съм позитивни настроен и се надявам да изглеждаме още по-добре. Няма лесен двубой“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа

ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа

  • 11 авг 2026 | 23:35
  • 70798
  • 241
Треньорът на Кайрат: Разстроени сме, заслужавахме да вкараме поне един гол

Треньорът на Кайрат: Разстроени сме, заслужавахме да вкараме поне един гол

  • 11 авг 2026 | 22:39
  • 2156
  • 1
Джуркович: Понякога не печели по-добрият отбор

Джуркович: Понякога не печели по-добрият отбор

  • 11 авг 2026 | 22:08
  • 1726
  • 2
Късна драма в Габрово! Янтра надви Монтана в голов трилър

Късна драма в Габрово! Янтра надви Монтана в голов трилър

  • 11 авг 2026 | 21:51
  • 8806
  • 12
Светкавица 2014 обърна Янтра (Полски Тръмбеш)

Светкавица 2014 обърна Янтра (Полски Тръмбеш)

  • 11 авг 2026 | 21:18
  • 1330
  • 0
Серафимов: Можем да направим нещо още по-голямо

Серафимов: Можем да направим нещо още по-голямо

  • 11 авг 2026 | 21:00
  • 7330
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Левски успя! "Сините" елиминираха Кайрат и гледат смело към основната фаза на ШЛ

Левски успя! "Сините" елиминираха Кайрат и гледат смело към основната фаза на ШЛ

  • 11 авг 2026 | 19:58
  • 205440
  • 651
ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа

ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа

  • 11 авг 2026 | 23:35
  • 70798
  • 241
Божидар Саръбоюков спечели европейски медал!

Божидар Саръбоюков спечели европейски медал!

  • 11 авг 2026 | 23:45
  • 23928
  • 10
Последното стъпало: Ето срещу кого Левски ще се бори за влизане в Шампионската лига

Последното стъпало: Ето срещу кого Левски ще се бори за влизане в Шампионската лига

  • 11 авг 2026 | 19:59
  • 63955
  • 92
Веласкес: Постигнахме нещо брутално

Веласкес: Постигнахме нещо брутално

  • 11 авг 2026 | 20:25
  • 26120
  • 74
Десет отбора намериха място в плейофа на Шампионската лига

Десет отбора намериха място в плейофа на Шампионската лига

  • 11 авг 2026 | 23:55
  • 24417
  • 3