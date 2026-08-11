Късна драма в Габрово! Янтра надви Монтана в голов трилър

Янтра надви Монтана с 3:2 в среща от 3-ия кръг на Втора лига. Христо Иванов (7) беше точен за гостите, а Иван Коконов (17) изравни. Георги Каракашев (34) отново изведе Монтана напред, а Иван Коконов (44) отново възстанови равенството. В добавеното време на мача Йоан Йорданов (90+4) оформи крайния резултат.

Монтана поведе в 7-ата минута с много красив гол на Христо Иванов. Той получи топката на левия фланг, влезе навътре, финтира двама защитници, след което нанесе мощен и неспасяем удар към вратата на Янтра. Топката попадна право в горния десен ъгъл на вратаря.

В 17-ата минута Янтра изравни чрез Иван Коконов. Кольо Станев проби по десния фланг и центрира към наказателното поле, където вратарят на Монтана не се справи добре. Юлиян Весков изби топката с юмруци, но тя попадна в краката на Иван Коконов, който с директен удар се разписа за 1:1.

В 34-ата минута Мотана отново излезе напред в резултата. Този път Христо Иванов проби по десния фланг и подаде към Велислав Василев. Той пое топката в наказателното поле и се завъртя, виждайки свободния Георги Каракашев. Последния стреля технично по земя и се разписа за 1:2.

Минута преди края на полувремето резултатът беше изравнен от домакините. Иван Коконов беше на точното място при центриране от корнер и отклони топката към вратата на Юлиян Весков.

През второто полувреме Янтра създаде доста положения пред противниковата врата, но така и не успя да преодолее стража на Монтана до четвъртата минута на добавеното време. Айвън Ангелов проби по десния фланг и качи топката на главата на Йоан Йорданов, който беше оставен напълно сам на втора греда и с глава оформи крайното 3:2.

ЯНТРА - МОНТАНА 3:2

0:1 Христо Иванов (7)

1:1 Иван Коконов (17)

1:2 Георги Каракашев (34)

2:2 Иван Коконов (44)

3:2 Йоан Йорданов (90+4)

Стартови състави:

ЯНТРА: 1 Християн Василев, 11 Александър Георгиев, 5 Асен Георгиев, 21 Иван Коконов, 7 Кольо Станев, 4 Константин Иванов, 15 Мартин Райнов, 18 Мартин Портарски, 17 Мартин Ганчев, 9 Милчо Ангелов, 71 Тони Иванов

МОНТАНА: 12 Юлиян Весков, 8 Петър Атанасов, 18 Марио Балъков, 4 Деян Кузманович, 23 Хасан Странджев, 24 Борил Григоров, 3 Христо Иванов, 7 Мартин Милушев, 11 Олджай Алиев, 10 Стефан Каменов, 25 Велислав Василев

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