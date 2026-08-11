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Джуркович: Понякога не печели по-добрият отбор

  • 11 авг 2026 | 22:08
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Наставникът на Монтана Божо Джуркович имаше претенции към съдията след поражението с 2:3 от Янтра (Габрово).

Късна драма в Габрово! Янтра надви Монтана в голов трилър
Късна драма в Габрово! Янтра надви Монтана в голов трилър

„Това е животът! Един ден печелиш, един ден губиш. Благодаря на момчетата, които играха добре. Понякога не печели по-добрият отбор. Днес ние бяхме това. Трябваше ни малко късмет. Някои футболисти не успяха да сменят ритъма. Видях, че съдията искаше да свири края на мача, но 16 секунди след това ни вкараха гол. 90% от спорните топки бяха за съперника. Окей, домакински мач. Момчетата дадоха сърцето си на терена. Когато дойдох тук, казах, че не искам да имаме мачове за 0:0. Не ме интересува дали ще загубим с 2:3. Искам да играем красив и резултатен футбол“.

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