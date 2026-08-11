Треньорът на Кайрат: Разстроени сме, заслужавахме да вкараме поне един гол

Треньорът на Кайрат Рафаел Уразбахтин коментира втората загуба на тима му от Левски с 0:1, която костваше отпадането от Шампионска лига.
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"Първо, искам да благодаря на феновете, които дойдоха да ни подкрепят и създадоха великолепна атмосфера. За съжаление, не ни се удаде да ги зарадваме с победа. Обидно е, да, разстроени сме. Старахме се и смятам, че заслужавахме да вкараме поне един гол, с оглед на ударите, които отправихме към вратата на съперника. Не се получи.
Но не бива да се отчайваме. Пред нас има много важни мачове - и в първенството, и в европейските турнири, където ни предстои борба за влизане в Лига Европа. Трябва да продължим напред, такава е ситуацията. Благодарение на такива мачове трупаме опит, който може да ни помогне в бъдеще", заяви специалистът.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google