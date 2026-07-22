Какво мислят Никола Цолов и съперниците му за битката за титлата във Формула 2

Осем кръга след началото на сезона във Формула 2, който включва общо 14 кръга, трима пилоти от академиите на Формула 1 се очертаха като ясни претенденти за титлата, а четвърти остава скрит фаворит. Предлагаме ви анализа на Бен Винел от motorsport.com за развитието на битката за титлата във Формула 2.

Членът на младежкия отбор на Ред Бул Никола Цолов в момента води в класирането със 161 точки, следван от състезателя на академията на Алпин Габриеле Мини (134), Рафаел Камара (125) от академията на Ферари и Алекс Дън (108), също подкрепян от Алпин.

BUDAPEST AWAITS... 👀🇭🇺



We're heading to the Hungaroring for Round 9 of the Championship 👊#F2 #HungarianGP pic.twitter.com/iIrGoYP9HV — Formula 2 (@Formula2) July 20, 2026

Цолов, който се състезава за Кампос Рейсинг, може би е най-впечатляващият от всички, като вече има шест победи на сметката си, включително три поредни – рекорд във Формула 2, изравнен единствено от Давиде Валсеки в ерата на GP2.

Нов шеф за Никола Цолов в академията за млади пилоти на Ред Бул

Мини е най-постоянният пилот. Той има само една победа, но е завършил в топ осем в 14 състезания с МП Моторспорт. Изключения правят основното състезание в Монако, където бавен питстоп го забави, докато се движеше пети, и спринтът на „Спа-Франкоршан“, където беше 12-и, преди технически проблем да го извади от надпреварата.

Следвайки стъпките на шампионите Габриел Бортолето и Леонардо Форнароли в Инвикта Рейсинг, Камара спечели четири от последните пет полпозишъна, което му помогна да грабне две победи в основни състезания. Това се случва, след като миналата година той изравни рекорда за най-много първи стартови позиции в сезон на GP3/Формула 3 по пътя към титлата.

Дън все още не е достигнал върховите постижения от дебютния си сезон във Формула 2, но досега е събрал пет подиума с Родин Моторспорт.

Lightning reactions from the Bulgarian Lion ⚡️@NikolaTsolov made another quick getaway at the start of the Spa Sprint 🏃#F2 #BelgianGP pic.twitter.com/aIqPferDy3 — Formula 2 (@Formula2) July 20, 2026

Никола Цолов се размина с дисквалификация в Белгия

На пистата „Спа“, която е любима на пилотите и продължава да бъде предизвикателство за младежите – може би дори повече, отколкото за състезателите от Ф1 в наши дни – тези четирима пилоти потвърдиха статута си на фаворити за сезон 2026.

Това не беше толкова видно в спринтовото състезание, където обърнатата стартова решетка обикновено води до неочаквани резултати, и този път не направи изключение. Джошуа Дюрксен надделя, за да сложи край на серия от 13 състезания без подиум. Мартиниус Стенсхорне, завършил втори, спечели точки за първи път от Монако насам, а пилотът на Ферари Дино Беганович се завърна на подиума, като предишното му качване на стълбичката също беше в княжеството.

Основното състезание обаче, въпреки няколко инцидента, които съкратиха надпреварата, предложи интересни битки колело до колело, а фаворитите се представиха на ниво.

След мъжко каране с повредена кола Никола Цолов се качи на подиума на "Спа"

Камара загуби позиция от стартиралия до него от първа редица Тасанапол Интрапувашак, а два тура по-късно твърдо удържа смел опит за изпреварване от външната страна на Цолов в завоя „Ла Сурс“, като може да се каже, че избута пилота на Кампос в чакъла.

CONTACT AT TURN 1 😱



Camara shows Tsolov the door in the battle for second... 🫣⚔️#F2 #BelgianGP pic.twitter.com/7fg9tecq4Q — Formula 2 (@Formula2) July 19, 2026

Камара лесно си върна лидерството в петия тур, преди да влезе в бокса. След като състезанието беше спряно с червен флаг заради тежка катастрофа на Лоренс ван Хупен, бразилецът се възползва максимално от новите си гуми, за да изпревари три коли за секунди и да спечели с лекота.

Tsolov extends the gap out front as Inthraphuvasak moves into the Top-10 💪



How the Driver's Standings shape up as we head out of Spa-Francorchamps 👀👇#F2 #BelgianGP pic.twitter.com/lvxZcrUxuq — Formula 2 (@Formula2) July 19, 2026

Състезанието на Цолов беше усложнено от неуспешна промяна в настройките и повреди от инцидента с Камара, както и от други проблеми.

„Направих добър рестарт и след това, разбира се, се опитах да атакувам Рафа в първи завой, където имахме лек контакт - каза българинът. - От този момент нататък, по някаква причина, вече нямах толкова добро темпо. Колата също беше леко повредена, така че по време на червения флаг имахме възможност да поправим едната въздушна кутия и други неща. Гумите наистина се износиха бързо, особено с настройките, които бяхме избрали. Мисля, че не беше правилният избор.“

„Червеният флаг ни помогна да разберем, че една от спирачките изобщо не работеше преди това, така че вероятно беше от полза. Да, имаше няколко неща, които се объркаха, но мисля, че все пак извлякохме максимума.“

Flying the flags of Brazil, Thailand and Bulgaria on the Spa Feature Race podium 🥹✨#F2 #BelgianGP pic.twitter.com/xGeOWdgAHN — Formula 2 (@Formula2) July 19, 2026

Никола Цолов увеличи аванса си на върха във Формула 2 с 4-то място на "Спа"

Лидерът в шампионата възприе разумен подход към края на състезанието: "Тас Интрапувашак беше по-бърз в неделя, така че всичко се свеждаше до това да приема този факт и просто да загубя възможно най-малко време“ – и завърши пети под карирания флаг. Наказания за нарушаване на границите на пистата за Дън и съотборника му в Кампос Ноел Леон, за които Цолов знаеше, че предстоят, го изкачиха до трето място. Това е скромен резултат в сравнение с победите му в основните състезания на „Ред Бул Ринг“ и „Силвърстоун“, но достатъчен, за да увеличи преднината си в шампионата.

Докато подиумът, съставен изцяло от дебютанти, включваше неочаквано впечатляващия Интрапувашак на второ място, настоящият подгласник Мини дискретно, но упорито се възстанови от сблъсък с Роман Билински в първия тур и последвалото 5-секундно наказание, за да завърши пети – точно зад другия пилот на Алпин, Дън.

Шефът на Рейсинг Булс за Никола Цолов: Той е следващият на опашката

От четиримата очертаващи се претенденти за титлата, завършилите на подиума Камара и Цолов присъстваха на пресконференцията след състезанието, където Моторспорт ги попита какво ги впечатлява най-много един в друг.

„И двамата сме много постоянни“, каза Камара.

„Изглежда, че всеки състезателен уикенд сме заедно в челото, дори и миналата година. Никола винаги е бил бърз. Със сигурност е много добър и е хубаво тази година да се борим за шампионата“, допълни Рафа.

„Той също така демонстрира добро взаимно уважение. Очевидно на пистата се опитваш да извлечеш максимума за себе си, но мисля, че уважението извън пистата е нещо, което беше добра изненада – не съм изненадан, но и не съм впечатлен, а е нещо, което ценя.“

Никола Цолов изпревари Леклер и Ръсел във Формула 2

Никола Цолов се съгласи с коментара на своя съперник: „Същото като това, което каза Рафа. Мисля, че знаем, че това, което се случва на пистата и извън нея, са две отделни неща, така че е доста готино да се види. От друга страна, със сигурност неговите представяния в квалификациите тази година са доста впечатляващи, както и миналата, така че това е нещо, което прави впечатление.“

По стечение на обстоятелствата, Камара и Цолов са и двамата пилоти от Формула 2, чиито имена се споменават най-често в зараждащия се „пазар на пилоти“ във Формула 1. И не става въпрос само за слухове, тъй като шефът на отбора на Рейсинг Булс, Алън Пърмейн, открито описва българина като „следващия на опашката“.

Въпреки това, младите пилоти, които са добре подготвени за работа с медиите, очаквано предпочетоха да избегнат спекулациите.

Никола Цолов: Като дете мечтаех за Гудууд! Мерцедес-AMG отговори на Българския лъв

„За мен това очевидно е крайната цел и моята мечта, но в момента, колкото по-добре се справям във Формула 2, толкова по-добра позиция имам за бъдещето - каза Цолов. - Така че съм напълно фокусиран върху Формула 2, очевидно е, че караме кръг за кръг.“

„Просто се съсредоточавам върху това, което мога да направя в момента, защото ако не се справяш добре във Формула 2, най-вероятно няма да стигнеш там, където искаш - посочи Камара. - Така че просто се фокусирам върху тази година.“

Междувременно в календара остават още 12 състезания и ще бъде страхотно да се види как чистата скорост на Камара и пилотското майсторство на Цолов ще се противопоставят на опита на Мини и Дън.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago