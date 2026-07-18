Шефът на Рейсинг Булс за Никола Цолов: Той е следващият на опашката

Ръководителят на отбора на Рейсинг Булс, Алън Пърмейн, разкри, че Никола Цолов е „следващият на опашката“ за промоция в неговия тим, който все още не е потвърдил състава си за сезон 2027.

След като преди време отхвърли спекулациите, че на 19-годишния българин вече е предложено титулярно място, Пърмейн похвали впечатляващото му представяне във Формула 2, където Цолов в момента води в класирането със 17 точки.

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С четири победи в основни състезания и място в академията на Ред Бул, Цолов е сред имената, които се появяват в разговорите на пилотския пазар. Настоящите пилоти на тима, Лиам Лоусън и Арвид Линдблад, са с договори, които изтичат в края на този сезон.

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„Той се справя невероятно добре. Мисля, че тази сутрин в свободната тренировка беше най-бърз“, каза Пърмейн по време на петъчната пресконференция в Белгия.



„Вече води в шампионата след страхотния си уикенд на „Силвърстоун“, така че да се каже, че е в полезрението ни, би било леко подценяване. Справедливо е да се каже, че той е следващият на опашката.



„Кога ще се случи това, честно казано, не знам. Не е лъжа, че в момента не мислим за това. Той е там, върши си работата, ние вършим нашата и ще вземем решение, ако и когато той дойде в Рейсинг Булс по-късно тази година“, добави той.

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Снимки: Imago