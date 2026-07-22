Българския лъв за Формула 1: Надявам се през 2027!

През 2026 година motorsport.com представя най-обещаващите млади таланти в автомобилните спортове. След като записа исторически три поредни победи във Формула 2, потенциалният пилот на Рейсинг Булс за 2027 във Формула 1 Никола Цолов разказа своята история на пистата „Спа“. За българските фенове на Никола ще е интересно да видим каква е гледната точка към звездата на Кампос и Формула 2 извън България, като за целта той разказва кариерата си.

Как започна моето пътешествие в моторните спортове

„Всичко започна през 2016 в България, в един клас в картинга, наречен Мини БГ. Това са най-бавните картове. Бях само на девет години и спечелих почти всяко състезание, а след това и шампионата.“

„Разбира се, оттам нататък преминах към международния картинг, основно в Италия. След това направих крачката към Формула 4 през 2022 г.“

Lightning reactions from the Bulgarian Lion ⚡️@NikolaTsolov made another quick getaway at the start of the Spa Sprint 🏃#F2 #BelgianGP pic.twitter.com/aIqPferDy3 — Formula 2 (@Formula2) July 20, 2026

Какво мислят Никола Цолов и съперниците му за битката за титлата във Формула 2

Как попаднах в мениджърската програма на Фернандо Алонсо

„На практика се състезавах за картинг отбора на Алонсо, който беше подкрепян от него. Представях се добре в свързания с него тим; имахме няколко срещи, той видя потенциала в мен и реши да подкрепи ранните етапи на кариерата ми в едноместните болиди. Разбира се, той ми помогна да вляза във Формула 4, както и през първите ми две години във Формула 3.“

„Сега вече не съм част от „А14 Мениджмънт“, но в момента съм в младежката програма на „Ред Бул“ от миналата година, което също изигра огромна роля в кариерата ми.“

"One of the best scenes of the season" 😍



We're pretty sure Martinius Stenshorne would have liked what he saw as he headed towards Turn 5 as well 😉#F2 #BelgianGP pic.twitter.com/l5Lk7BV4No — Formula 2 (@Formula2) July 20, 2026

Нов шеф за Никола Цолов в академията за млади пилоти на Ред Бул

Моите силни страни като пилот

„Като пилот, разбира се, искаш да вярваш, че си най-бързият. Мисля, че това е моя силна страна – чистата скорост. Смятам, че друга огромна сила, която откривам напоследък, е фактът, че не усещам да имам лимит или застой в процеса на учене. Колкото повече карам, толкова повече се развивам, уча и ставам по-бърз. И това е доста готино, защото никога не виждам спиране на подобрението, така да се каже.“

„Вече съм на много добро ниво и се чувствам уверен в това, което мога да правя сега. Но вярвам, че предстои още и мога да стана по-добър. Така че ден след ден се надявам да продължавам да се подобрявам и да уча, защото това ме движи напред. Това е моята цел, нали знаете, да продължавам да уча всеки ден.“

CONTACT AT TURN 1 😱



Camara shows Tsolov the door in the battle for second... 🫣⚔️#F2 #BelgianGP pic.twitter.com/7fg9tecq4Q — Formula 2 (@Formula2) July 19, 2026

Никола Цолов се размина с дисквалификация в Белгия

Моите слаби страни като пилот

„Това е доста труден въпрос, защото има по-силни и по-слаби страни. Знаете ли, не мисля, че можеш да си на нивото, на което сме ние, и да имаш слаба страна. По-скоро едно нещо е по-добро от друго, но нищо не е наистина слабо. Така че е трудно да се отговори на този въпрос, но наистина зависи от деня или от пистата.“

„Може би фактът, че винаги мога да продължавам да се подобрявам. Може би базовото ми ниво не е достатъчно добро.“

„Да кажем, че слабите ми страни са всички неща, свързани с имиджа извън колата, където трябва да прекарваш много време. Да речем, че не ми е особено приятно да отделям твърде много време, опитвайки се да изглеждам добре. Това не е най-приятното нещо в моя спорт, бих казал, или в който и да е спорт. Ако можех да избирам просто да карам, бих избрал това.“

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Моето най-силно представяне досега през 2026

„Трябва да кажа целия уикенд на „Силвърстоун“ (пето място в квалификацията, последвано от двойна победа). Мисля, че работихме наистина здраво. Бях доволен от себе си в квалификацията. С отбора подобрявахме колата с всяко излизане, което беше много готино да се види – това подобрение във всяка сесия. Просто извлякохме максимума от състезанието. А след това, разбира се, в основното състезание всичко мина по план. Беше наистина страхотен уикенд.“

Моето най-запомнящо се постижение досега

„Все още няма да забравя спечелването на испанския шампионат във Формула 4. Това беше наистина страхотно, както и перфектният уикенд в последното състезание, в което участвах там. Първата ми победа във Формула 3 в Монако. И се надявам тази година. Надявам се, че предстоят още много по-добри моменти. Времето ми в академиите на Алпин и сега на Ред Бул.

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„От Алпин ме забелязаха на първия ми тест във Формула 4, така че имах голямо напрежение, защото при първото ми каране на Ф4 там имаше скаут на Алпин, за да види дали съм достатъчно добър, за да ме привлекат в академията. Той беше доста щастлив, доста впечатлен, така че подписах ме с тях.“

„След това имах страхотни три сезона с тях, когато спечелихме испанската Формула 4, разбира се, а после и две трудни години във Формула 3. Но тогава се отвори възможност за мен в Ред Бул. По онова време сметнахме, че това е най-доброто решение; ясно е, поглеждайки назад, че е било така.“

„И Ред Бул бяха изключително полезни и крачка пред всички останали. Имам такова усещане. Начинът, по който успяват да подготвят своите пилоти, говорейки от личен опит, е впечатляващ. Така че моята крива на учене наистина направи скок веднага щом се присъединих към Ред Бул. Те просто ти дават 100% през цялото време, за всичко, от което се нуждаеш. Каквото и да ти трябва и смяташ, че може да ти донесе по-добро представяне, просто ги молиш и го получаваш. И затова те очакват 100% и от теб.“

„Много хора казват, че е доста сурово в младежкия отбор на Ред Бул, особено когато Хелмут Марко все още беше начело. Но за мен това е логично и трябва да бъде така, защото ако те дават 100% от себе си, за да можеш ти да свършиш възможно най-добрата работа, тогава очакват от теб да доставиш 100% от резултатите. Така че нещата съвпадат.“

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Какво обичам да правя извън състезанията

„Различни видове спорт. Аз съм спортен тип, атлетичен съм, така че обичам активностите, дори настолните игри с приятели и слушането на много музика. Харесвам музиката, просто се събирам с приятели, играем игри. Така че е доста готино.“

Кога очаквам своя дебют във Формула 1

„Надявам се през 2027, но никога не се знае. Мисля, че това е нещо, което никой не може да знае, докато не подпишеш.“

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Снимки: Imago