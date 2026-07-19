Никола Цолов се размина с дисквалификация в Белгия

Никоал Цолов се размина с дисквалификация от основното състезание в Белгия, след като той, съотборникът му в Кампос Ноел Леон и самият отбор бяха разследвани в часовете след финала.
Причината за това разследване беше фактът, че по време на червения флаг в средата на състезанието гост на тима е бил забелязан да използва слушалки с микрофон, въпреки че такива са разрешени само за оперативния персонал. На въпросния гост му била направена забележка от едно официално лице в пит-лейна, но въпреки това той е продължил да използва въпросните слушалки, което е строго забранено.
В резултат на тази случка след финала при стюардите бяха привикани представители на Кампос и двамата пилоти на тима. Тъй като Леон вече си е бил тръгнал от пистата, пред комисарите са се явили само Цолов и представител на отбора.
След мъжко каране с повредена кола Никола Цолов се качи на подиума на "Спа"
По време на дискусиите е станало ясно, че въпросният човек е бил гост на Леон. Поради тази причина всички спортни санкции, а именно дисквалификация от основното състезание на „Спа“ и загуба на спечелените точки, се налагат само на мексиканеца. Това означава, че Цолов запазва своето трето място, което завоюва след здраво каране с повредена кола.
Отделно отборът на Кампос е глобен с цели 20 000 евро и условно отнемане на 25 точки от актива на тима в отборния шампионат. Тези ще бъдат отнети само в случай, че до края на кампанията испанският екип допусне ново подобно нарушение на оперативните правила във Формула 2.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago