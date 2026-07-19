Никола Цолов се размина с дисквалификация в Белгия

Никоал Цолов се размина с дисквалификация от основното състезание в Белгия, след като той, съотборникът му в Кампос Ноел Леон и самият отбор бяха разследвани в часовете след финала.

THE MAN TO BEAT. 👊



Nikola extends his Championship lead with P3 in the Spa Feature Race 🥉✨#F2 #BelgianGP pic.twitter.com/LDeSxsVX8C — Formula 2 (@Formula2) July 19, 2026

Причината за това разследване беше фактът, че по време на червения флаг в средата на състезанието гост на тима е бил забелязан да използва слушалки с микрофон, въпреки че такива са разрешени само за оперативния персонал. На въпросния гост му била направена забележка от едно официално лице в пит-лейна, но въпреки това той е продължил да използва въпросните слушалки, което е строго забранено.

"We keep chopping points" 👀📈



Nikola Tsolov strengthens his Championship charge with a solid drive to take P3 in the Spa Feature Race 🏆#F2 #BelgianGP pic.twitter.com/py3d0ZukV9 — Formula 2 (@Formula2) July 19, 2026

В резултат на тази случка след финала при стюардите бяха привикани представители на Кампос и двамата пилоти на тима. Тъй като Леон вече си е бил тръгнал от пистата, пред комисарите са се явили само Цолов и представител на отбора.

След мъжко каране с повредена кола Никола Цолов се качи на подиума на "Спа"

По време на дискусиите е станало ясно, че въпросният човек е бил гост на Леон. Поради тази причина всички спортни санкции, а именно дисквалификация от основното състезание на „Спа“ и загуба на спечелените точки, се налагат само на мексиканеца. Това означава, че Цолов запазва своето трето място, което завоюва след здраво каране с повредена кола.

BREAKING: Leon disqualified and Beganovic penalised following Spa-Francorchamps Feature Race



Read more 📰👇#F2 #BelgianGPhttps://t.co/dxFFv0AKL9 — Formula 2 (@Formula2) July 19, 2026

Отделно отборът на Кампос е глобен с цели 20 000 евро и условно отнемане на 25 точки от актива на тима в отборния шампионат. Тези ще бъдат отнети само в случай, че до края на кампанията испанският екип допусне ново подобно нарушение на оперативните правила във Формула 2.

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Снимки: Imago