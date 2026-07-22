ЦСКА “изби” парите от глобата срещу Дери Сити, чака сериозна сума от служебно дело във ФИФА

ЦСКА трябва да получи 56 136, 99 евро плюс 2,5% лихви от Скендербеу по служебно дело във ФИФА, разбра Sportal.bg. Решението на световната футболна централа е от края на май, а въпросната сума е от тренировъчни компенсации за нападателя Бисмарк Чарлс, подвизавал се при “червените” между 2021-ва и 2024 година.

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На 21 май 2024 г. ЦСКА разтрогва с ганайския нападател по взаимно съгласие и той парафира с албанския тим като свободен агент.

На 24 март 2025 г. ФИФА нарежда на Скендербеу да плати въпросната сума на “червените” като тренировъчна компенсация, тъй като по време на престоя си на “Армията” Чарлс е под 23 години. В крайна сметка албанците автоматично са блокирани от системата на ФИФА, тъй като на два пъти се провалят при задължителната финансова проверка за произхода на средствата си.

Скендербеу изпада във второто ниво на местния футбол, но през изминалия сезон печели промоция за елита.

Тук трябва да уточним, че делото срещу Скендербеу не е заведено от клуб или играч, а е започнато служебно и автоматично от самата ФИФА. Клиринговата къща към централата прибягва до подобни действия автоматично, за да защити клубове като ЦСКА, без да се налага те самите да плащат за адвокати и съдебни процедури в Цюрих.

На 13 май 2026 г. Дисциплинарната комисия на световната футболна централа официално открива дисциплинарното производство.

След като албанците изпускат 3-дневния срок да се защитят, ДК им налага следните наказания:

1. Глоба от 5000 долара;

2. Трансферно ембарго – забрана да записват нови местни и международни играчи;

3. Наказателна лихва (levy) от 2.5% върху всяка една от сумите по трансферите на играчите (включително тази за Бисмарк Чарлс), която ще отиде директно при онеправданите клубове като компенсация за забавянето.

Т.е. ЦСКА трябва да получи въпросните 56 136, 99 евро и лихви в размер на 2,5%.

Забраната за трансфери на Скендербеу ще бъде премахната веднага щом клубът внесе парите и премине успешно административния контрол за "чисти пари" на ФИФА.

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