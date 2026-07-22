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Още един министър тръгна да търси помирение в автомобилния спорт

  • 22 юли 2026 | 14:49
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Още един министър тръгна да търси помирение в автомобилния спорт

Продължаващите съдебни производства между Автомобилната федерация на България (АФБ) и Българската федерация по автомобилен спорт (БФАС), свързани с лицензирането на федерация по автомобилен спорт, създават несигурност за развитието на сектора, затрудняват организирането на състезателната дейност и възпрепятстват участието на българските състезатели в международни прояви под български флаг. Това се казва в съобщение до медиите на ММС, изпратено до медиите.

Именно с тази цел министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, заедно със своя екип, проведе работна среща с председателя на Българската федерация по автомобилен спорт Дилян Попов, председателя на Автомобилната федерация на България Калоян Станчев и председателя на Съюза на българските автомобилисти инж. Емил Панчев.

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Участниците изложиха своите виждания за предизвикателствата пред автомобилния спорт и необходимите стъпки за тяхното преодоляване.

Калоян Станчев предупреди, че ако противопоставянето продължи, скоро няма да останат състезатели, които да развиват автомобилния спорт в България.

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Дилян Попов подчерта, че автомобилните състезатели са обединени и че проблемът не е между тях, а в административните спорове около управлението на спорта.

Инж. Емил Панчев заяви, че СБА ще продължи да подкрепя състезателите, клубовете и двете федерации до намирането на трайно решение.

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Участниците в срещата бяха единодушни, че фокусът трябва да бъде насочен към бъдещето, а не към споровете от миналото. Те се обединиха около разбирането, че бъдещето на спорта не може да бъде изградено в условията на непрекъснати обжалвания и противопоставяне, а чрез диалог, стабилност и обединение.

Министерството на младежта и спорта потвърди готовността си да продължи диалога и заяви, че остава на разположение за последващи срещи по всяко време до намирането на устойчиво решение в интерес на българския автомобилен спорт.

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Интересното е, че министър Керязов все още не е коментирал публично решението на ВАС от 11 май тази година, което окончателно анулира заповедта на един от служебните му предшественици - Георги Глушков, за отнемане на лиценза на БФАС. Депутати запитаха министър Глушков по този въпрос, но се оказа, че отговорът на министър, пристигнал в НС, е засекретен. И затова все още не е публично известен.

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