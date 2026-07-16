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Никола Цолов изпревари Леклер и Ръсел във Формула 2

  • 16 юли 2026 | 08:19
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Българският пилот Никола Цолов е най-силният дебютант в историята на Формула 2 и с най-големия брой победи в първите 14 старта от сезон 2026 във Формула 2. Българския лъв вече има 6 победи в дебютния си сезон в шампионата, след като спечели и двете състезания в последния кръг от кампанията на „Силвърстоун“.

Досега първите две позиции в тази класация се заемаха от настоящите звезди във Формула 1 Шарл Леклер и Джордж Ръсел. В дебютния си сезон във Формула 2 Леклер е постигнал 5 победи в първите 14 състезания, а Ръсел – 4. След това и двамата станаха шампиони във Формула 2 – Леклер през 2017 и Ръсел през 2018.

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Отново Леклер и Ръсел държат и рекорда за най-много победи в рамките на един сезон в историята на Формула 2 – по 7 спечелени състезания.

Леклер го постигна през 2017 със 7 победи и 10 подиума в 22 старта, а Ръсел през 2028 също със 7 победи, но с 11 подиума в 24 състезания.

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Преди осмия кръг от сезон 2026 във Формула 2 на „Спа“ Никола Цолов води в класирането със 141 точки, следван от досегашния лидер Габриеле Мини, който има 124.

Никола спечели основната надпревара в Мелбърн, след това спринта в Маями, основното състезание в Монако и от основното състезание в Австрия записа три поредни победи – там и двете на „Силвърстоун“.

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Снимки: Gettyimages

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