Никола Цолов изпревари Леклер и Ръсел във Формула 2

Българският пилот Никола Цолов е най-силният дебютант в историята на Формула 2 и с най-големия брой победи в първите 14 старта от сезон 2026 във Формула 2. Българския лъв вече има 6 победи в дебютния си сезон в шампионата, след като спечели и двете състезания в последния кръг от кампанията на „Силвърстоун“.

Досега първите две позиции в тази класация се заемаха от настоящите звезди във Формула 1 Шарл Леклер и Джордж Ръсел. В дебютния си сезон във Формула 2 Леклер е постигнал 5 победи в първите 14 състезания, а Ръсел – 4. След това и двамата станаха шампиони във Формула 2 – Леклер през 2017 и Ръсел през 2018.

F2's strongest-starting rookies! 💪



With six wins in 14 races, Nikola Tsolov surpasses Charles Leclerc and George Russell’s record for most F2 wins by a rookie at this stage of the season 🏆✨#F2 #BelgianGP pic.twitter.com/6WQq06sx2N — Formula 2 (@Formula2) July 15, 2026

Никола Цолов: Като дете мечтаех за Гудууд! Мерцедес-AMG отговори на Българския лъв

Отново Леклер и Ръсел държат и рекорда за най-много победи в рамките на един сезон в историята на Формула 2 – по 7 спечелени състезания.

Леклер го постигна през 2017 със 7 победи и 10 подиума в 22 старта, а Ръсел през 2028 също със 7 победи, но с 11 подиума в 24 състезания.

Адриан Кампос: Цолов прави разликата и заслужава шанс във Формула 1

Преди осмия кръг от сезон 2026 във Формула 2 на „Спа“ Никола Цолов води в класирането със 141 точки, следван от досегашния лидер Габриеле Мини, който има 124.

Никола спечели основната надпревара в Мелбърн, след това спринта в Маями, основното състезание в Монако и от основното състезание в Австрия записа три поредни победи – там и двете на „Силвърстоун“.

Светлинно шоу в чест на Никола Цолов озари София

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages