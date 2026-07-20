Нов шеф за Никола Цолов в академията за млади пилоти на Ред Бул

В хода на състезателния уикенд за Гран При на Белгия стана ясно, че Ред Бул са успели да привлекат досегашния ръководител на програмата за развитие на млади пилоти в Мерцедес Гуен Лагру.

Шефът на Мерцедес Тото Волф коментира темата, но по-скоро даде да се разбере, че тимът едва ли не обсъжда бъдещето на Лагру, а не че той вече е сигурен за Милтън Кийнс.

🚨 Red Bull pulls off a major coup, robbing Mercedes of the man who discovered Kimi Antonelli.



Gwen Lagrue, the scout who also discovered George Russell, will succeed Helmut Marko as head of Red Bull’s junior programme.



Gwen Lagrue has held the same position at Mercedes since… pic.twitter.com/Y92SsMPr37 — MV33Racing🏎 (@MV33Racing) July 19, 2026

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Лагру заемаше същата позиция в Мерцедес в продължение на няколко години, като ръководеше развитието на пилоти като Естебан Окон, Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели по пътя им към Формула 1. Французинът също така е напътствал резервния пилот на Мерцедес Фредерик Вести (на снимката с Гуен Лагру) през младежките категории до настоящата му роля в отбора.

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Това е значимо попълнение за Ред Бул, като привличането на Лагру е първото под ръководството на Лоран Мекис в базирания в Милтън Кийнс тим. Мекис и Лагру се познават добре и този ход е ясен знак за намерението на Ред Бул да привлича най-добрите таланти и занапред.

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Въпреки че Волф не потвърди дали Лагру се присъединява към австрийския отбор, той разкри, че Мерцедес обсъжда бъдещето на французина.

„Да, водим разговори с Гуен за бъдещето, но все още нищо не е договорено или решено - бяха точните думи на Волф. - „Гуен изгради фантастичен екип. Имаме около седем, осем или девет души, които ще ръководят програмата за млади пилоти занапред, заедно с няколко млади състезатели, а Брадли Лорд поема ролята на заместник-директор на отбора.“

„Тези неща трябва да бъдат уточнени сега. Искаме да го направим заедно с Гуен и тогава ще видим.“

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След пенсионирането на доктор Хелмут Марко, начело на програмата за млади пилоти на Ред Бул е бившият състезателен инженер на Себастиан Фетел Гийом Рокелен, а №1 в програмата е българският пилот във Формула 2 Никола Цолов. Българския лъв е начело в класирането във Формула 2 в първия си пълен сезон в шампионата, а през миналата година завърши като вицешампион в третия си сезон във Формула 3.

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Снимки: Gettyimages