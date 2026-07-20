Нов шеф за Никола Цолов в академията за млади пилоти на Ред Бул

В хода на състезателния уикенд за Гран При на Белгия стана ясно, че Ред Бул са успели да привлекат досегашния ръководител на програмата за развитие на млади пилоти в Мерцедес Гуен Лагру.
Шефът на Мерцедес Тото Волф коментира темата, но по-скоро даде да се разбере, че тимът едва ли не обсъжда бъдещето на Лагру, а не че той вече е сигурен за Милтън Кийнс.
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Лагру заемаше същата позиция в Мерцедес в продължение на няколко години, като ръководеше развитието на пилоти като Естебан Окон, Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели по пътя им към Формула 1. Французинът също така е напътствал резервния пилот на Мерцедес Фредерик Вести (на снимката с Гуен Лагру) през младежките категории до настоящата му роля в отбора.
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Това е значимо попълнение за Ред Бул, като привличането на Лагру е първото под ръководството на Лоран Мекис в базирания в Милтън Кийнс тим. Мекис и Лагру се познават добре и този ход е ясен знак за намерението на Ред Бул да привлича най-добрите таланти и занапред.
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Въпреки че Волф не потвърди дали Лагру се присъединява към австрийския отбор, той разкри, че Мерцедес обсъжда бъдещето на французина.
„Да, водим разговори с Гуен за бъдещето, но все още нищо не е договорено или решено - бяха точните думи на Волф. - „Гуен изгради фантастичен екип. Имаме около седем, осем или девет души, които ще ръководят програмата за млади пилоти занапред, заедно с няколко млади състезатели, а Брадли Лорд поема ролята на заместник-директор на отбора.“
„Тези неща трябва да бъдат уточнени сега. Искаме да го направим заедно с Гуен и тогава ще видим.“
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След пенсионирането на доктор Хелмут Марко, начело на програмата за млади пилоти на Ред Бул е бившият състезателен инженер на Себастиан Фетел Гийом Рокелен, а №1 в програмата е българският пилот във Формула 2 Никола Цолов. Българския лъв е начело в класирането във Формула 2 в първия си пълен сезон в шампионата, а през миналата година завърши като вицешампион в третия си сезон във Формула 3.
Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages