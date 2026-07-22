ЦСКА 1948 стартира европейския си поход с тежко гостуване в Словакия

Вицешампионът на България ЦСКА 1948 започва участието си в Лигата на конференциите с тежко гостуване на Спартак (Търнава). Мачът от втория квалификационен кръг на турнира ще се играе на стадион "Антон Малатински" от 21:30 часа и ще бъде ръководен от французина Матийо Вернис.

"Червените" вече изиграха един официален двубой, в който завършиха наравно 2:2 със Спартак (Варна) на старта на новата кампания в efbet Лига. Тимът на Александър Александров изоставаше с 0:2 на почивката, но през второто полувреме, с голове на Мамаду Диало и Фредерик Масиел, стигна до точката.

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За Спартак (Търнава) това ще бъде първата официална среща, тъй като сезонът в елита на Словакия все още не е започнал. Днешните домакини записаха една победа, три равенства и две загуби в контролите от лятната си подготовка, а настроенията в техния лагер са да тръгнат с успех в Европа.

Панатинайкос на пътя на ЦСКА 1948 при успех над Спартак (Търнава)

Реваншът в София е във вторник (28 юли) от 20:30 ч. на Националния стадион "Васил Левски". Победителят от тази двойка ще се изправи срещу някой измежду Пакш и Панатинайкос.

Спартак (Търнава) - ЦСКА 1948

Начало: 21:30 часа

Съдия: Матийо Вернис

Стадион: "Антон Малатински", Търнава

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