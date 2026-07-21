Фабио Куартараро подписа с Хонда

Френският пилот от MotoGP Фабио Куартараро, който е световен шампион от 2021 година, се ангажира за два сезона с Хонда, съобщиха от японския отбор, цитиран от АФП.

След осем сезона в Ямаха, откъдето обявиха раздялата с него преди три седмици, 27-годишният пилот се надява да се върне на челни позиции с другия японски тим.

"Хонда Рейсинг Корпорейшън е щастлив да обяви привличането на Фабио Куартараро за сезони 2027 и 2028 в световния шампионат на MotoGP. Той ще се състезава за заводския тим", се казва в съобщението. Японският конструктор се преструктурира след напускането на испанския пилот Марк Маркес през 2024, който премина в Дукати.

Honda Racing Corporation sign Fabio Quartararo



Honda Racing Corporation (HRC) are pleased to announce the signing of Quartararo for the 2027 and 2028 MotoGP World Championship seasons, he will race for the factory Honda HRC team.



📄 https://t.co/NfvzyH0qA1 pic.twitter.com/5hoFvnF8va — Honda HRC Castrol - MotoGP (@HRC_MotoGP) July 21, 2026

Сезон 2027 е белязан през нов технически регламент, който намалява цилиндрите на моторите от 1000 на 850, което може да промени нещата и да сложи край на доминацията на европейските отбори, сред които най-добри са Дукати и Априлия.

Хонда обяви и подписа на колумбийския пилот Давид Алонсо, който е шампион в Moto3 през 2024 и в момента е в Moto2.

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