Фабио Куартараро подписа с Хонда

Френският пилот от MotoGP Фабио Куартараро, който е световен шампион от 2021 година, се ангажира за два сезона с Хонда, съобщиха от японския отбор, цитиран от АФП.
След осем сезона в Ямаха, откъдето обявиха раздялата с него преди три седмици, 27-годишният пилот се надява да се върне на челни позиции с другия японски тим.
"Хонда Рейсинг Корпорейшън е щастлив да обяви привличането на Фабио Куартараро за сезони 2027 и 2028 в световния шампионат на MotoGP. Той ще се състезава за заводския тим", се казва в съобщението. Японският конструктор се преструктурира след напускането на испанския пилот Марк Маркес през 2024, който премина в Дукати.
Сезон 2027 е белязан през нов технически регламент, който намалява цилиндрите на моторите от 1000 на 850, което може да промени нещата и да сложи край на доминацията на европейските отбори, сред които най-добри са Дукати и Априлия.
Хонда обяви и подписа на колумбийския пилот Давид Алонсо, който е шампион в Moto3 през 2024 и в момента е в Moto2.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google