Изненада: ЦСКА затяга дисциплината, не качи основен футболист на самолета за Баку

Един от основните футболисти на ЦСКА - Джеймс Ето'о, изненадващо не се качи в самолета на "червените" за Азербайджан. Това значи, че камерунецът със сигурност ще пропусне утрешния двубой от втория квалификационен кръг на Лига Европа срещу Карабах.

Все още няма яснота каква е причината, но не е изключено това да е решение на клуба заради дисциплинарни провинения на полузащитника.

Припомняме, че Ето'о попадна в стартовия състав при гостуването на ЦСКА на Славия (0:0), но бе заменен още на почивката от Йоанис Питас. От клуба не са уведомили, че халфът е с травма, което навежда на мисълта, че причината е друга.

При пристигането в Баку пък местните власти задържаха за по-дълга проверка нападателите Йоанис Питас и Леандро Годой, но в крайна сметка ги пуснаха да влязат в страната. И в този случай не стана ясно защо местните постъпиха по този начин - дали са се опитали ударят едно рамо на Карабах като изнервят "червените".

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