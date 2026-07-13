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Никола Цолов: Като дете мечтаех за Гудууд! Мерцедес-AMG отговори на Българския лъв

  • 13 юли 2026 | 16:56
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Никола Цолов: Като дете мечтаех за Гудууд! Мерцедес-AMG отговори на Българския лъв

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов разказа в Инстаграм, че още като дете си е мечтал да участва на Фестивала на скоростта в Гудууд и тази година тази мечта се сбъдна.

„Гудууд 2026 – първият за мен! – написа в социалната мрежа Българския лъв. – Помня как мечтаех за това като дете и сега бях част от него! RB8 от Формула 1, Мерцедес GT3 и още толкова много! Огромни благодарности на Ред Бул за това, че направиха това възможно.“

В началото на уикенда Никола кара Мерцедес-AMG GT3 на Winward, с който Макс Верстапен участва в „24 часа на „Нюрбургринг“ тази година.

Цолов се опита да завърти колата на място на едно от местата на трасето, подходящи за такива атракции, но не успя и маршалите трябваше да го върнат на асфалта. Малко по-късно Никола разказа за това изживяване в социалните мрежи, а признанието му за неуспешния донът провокира реакция от страна на Мерцедес AMG Motorsport.

„Ще се изненадаш какво може колата с изключен тракшън контрол“, е отговорът на компанията, насочен към Никола, който през уикенда демонстрира пред десетките хиляди фенове RB8 в цветовете на Рейсинг Булс.

Никола Цолов дебютира на Фестивала на скоростта в Гудууд
Никола Цолов дебютира на Фестивала на скоростта в Гудууд
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