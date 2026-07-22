Какъв е проблемът, който спъва Франческо Баная през 2026?

Технически неизправности и постоянни проблеми със сцеплението на задната гума възпрепятстват кампанията на Фланческо Баная до момента през 2026 в MotoGP и въпреки, че до края на престоя му в тима остава половин сезон, непостоянното представяне на бившия световен шампион е повод за притеснения.

Франческо Баная заяви, че неговото Дукати продължава да страда от липса на сцепление на задната гума – проблем, който го преследва от началото на сезона в MotoGP през 2026. Италианецът се възстанови от трудния си сезон през 2025 г. и тази година се превърна в постоянен претендент, записвайки четири поредни подиума в неделните състезания и една спринтова победа през последните два месеца.

We're not kidding when we say that everything is SO CLOSE in #MotoGP 🤏



Everything to play for still in the World Championship standings 🔥 pic.twitter.com/NV0F0RVOKj — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 22, 2026

Фабио Куартараро подписа с Хонда

Въпреки три технически проблема, които му костваха цели 40 точки, той се намира на осмо място в класирането по време на лятната пауза, на 65 точки зад лидера в шампионата Хорхе Мартин.

Макар тези технически повреди да са източник на разочарование, Баная твърди, че най-големият му проблем остава липсата на сцепление отзад, което му пречи да извлече максимума от своя мотоциклет.

Алекс Маркес обясни защо не е могъл да откаже на заводския отбор на КТМ

Проблемът се усложнява от факта, че пилотите на Дукати по принцип разчитат сериозно на задната гума, за да компенсират ограниченията в предницата на мотора, което я прави по-податлива на износване.

„Необходимо е, но не отивам в лятна почивка щастлив, защото знам колко много мога да постигна, а ние не го правим, така че това малко ме притеснява“, каза трикратният световен шампион на „Заксенринг“.

Помолен да оцени кампанията си досега, той добави: „5,5. Подобряваме се много, но не сме решили проблема, който имаме от първото състезание, а именно сцеплението на задната гума. Нямам сцепление отзад; не мога да използвам задната част, за да завивам с мотора и да ускорявам.“

Марко Бедзеки: Ще бъде странно да съм съотборник с Пеко Баная

Баная се надява, че заводският отбор на Дукати може да последва посоката, поета от Грезини, който намери решение, след като Алекс Маркес се бореше със същия проблем по време на първите състезания извън Европа.

„Единственият пилот на Дукати, който има същите проблеми като мен, е Алекс Маркес - добави 29-годишният италианец . Той имаше същите проблеми като мен преди „Херес“, но след това ги разрешиха. Така че наистина се надявам тази лятна пауза да помогне на отбора да разбере какво да прави. Надяваме се да разберем как можем да постигнем същото, може би като следваме същия път.“

Лятната ваканция започна с операция за Пеко Баная

Баная претърпя операция на дясната си предмишница този месец, но се надява да бъде във форма за следващия кръг на „Силвърстоун“ на 8 август.

Сезон 2026 е последната година на Баная с Дукати, като от Априлия потвърдиха през юни, че той ще се присъедини към заводския им отбор заедно с Марко Бедзеки за 2027 година.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages