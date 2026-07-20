Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1

Керванът на Формула 1 се насочва към Будапеща, където тази седмица ще се проведе Гран При на Унгария, последният кръг преди традиционната едномесечна лятна пауза. Тук може да намерите програма на състезателния уикенд на „Хунгароринг“, който ще включва още стартове във Формула 2 с Никола Цолов и Формула 3.

Петък (24 юли):

10:55 часа – Формула 3 тренировка

12:05 часа – Формула 2 тренировка

14:30 часа – Формула 1 първа тренировка

16:00 часа – Формула 3 квалификация

17:05 часа – Формула 2 квалификация

18:00 часа – Формула 1 втора тренировка

Събота (25 юли):

11:05 часа – Формула 3 спринт (19 обиколки)

13:30 часа – Формула 1 трета тренировка

15:15 часа – Формула 2 спринт (28 обиколки)

17:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (26 юли):

9:40 часа – Формула 3 основно състезание (24 обиколки)

12:25 часа – Формула 2 основно състезание (37 обиколки)

16:00 часа – Формула 1 състезание (70 обиколки)

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Снимки: Sportal.bg